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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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طارق شوقي: محتاجين 260 ألف معلم ومفيش تعيينات فى الدولة.. ونواب : هم محور النهوض بالمنظومة ويجب إيجاد بديل لـ التطوع لحل العجز.. ومطالب بفتح باب التعاقد لخريجي كليات التربية

وزير التربية والتعليم
وزير التربية والتعليم

برلماني: 

أزمة عجز المعلمين بالمدارس  ظاهرة خطيرة ولابد من إيجاد حلول جذرية لمواجهتها 

برلمانية تطالب بـ تأهيل الشباب وتدريبهم على المنظومة التعليمية الجديدة 

برلمانية: 

التطوع للعمل بالمدارس يتطلب بديلا 

 

 أكد الدكتور طارق شوقي،  وزير التربية والتعليم ، أن باب التعليم تم اغلاقه بـالجهاز الإداري للدولة وبالتالي باب التعيين “بتاع زمان” في الحكومة تم اغلاقه ولم يعد هناك درجات وظيفية ولا موازنات متاحة لتعيين اي شخص لا من كليات التربية او غيرها.

وقال : احنا يسعدنا جدا الاستفادة بالمؤهلين من أساتذة كليات التربية في المدارس لكن ليس لدينا هذه الصلاحية ، ويسأل في هذا جهاز التنظيم والإدارة “مفيش في ايدينا حاجة”

وأضاف : نحاول نجد حلول أخرى من خارج الموازنة لان مفيش درجات وظيفية متاحة “مانقدرش نعين حد ونثبته” ، ولم نجد امامنا إلى التعيين المؤقت بأنواعه ، فنحن نجتهد لتوفير الموارد لتحقيق ذلك.

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وكيل قوى البرلمان تطالب بـ فتح باب التعاقد أمام خريجي كليات التربية

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بمكياج جذاب.. بسنت شوقي تبرز جمال ملامحها عبر انستجرام

وأوضح وزير التربية والتعليم ، نعاني من ارث من عجز المعلمين رقميا ، وعجز من سوء التوزيع ، وعجز جودة ، وعجز بسبب تمسك المعلمين بعدم العمل بعيدا عن محل سكنهم.

وأشار وزير التربية والتعليم ، إلى أن وزارة التربية والتعليم تعاني من عجز في أكثر من 260 ألف معلم في مختلف التخصصات ، وكل 30 ألف معلم يكلفون الدولة مليار بالحد الأدنى للأجور ، وبالتالي نتحدث عن 9 مليارات جنيه لسد عجز المعلمين في المدارس.

بداية،أعلن النائب ، عبد الفتاح يحيي عضو لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، عن تقدمه بطلب إحاطة للمستشار الدكتور، حنفي جبالي رئيس مجلس النواب، موجه للدكتور طارق شوقي ، وزير التربية والتعليم ،  بشأن أزمة عجز المعلمين في بعض المدارس على مستوى الجمهورية ، بالتزامن مع بدء العام الدراسي الجديد، معقبا:" وزير التعليم عليه الالتزام بحل هذه الأزمة ، لأن العجز هيأثر على العملية التعليمية ،مينفعش يبقي عندنا فى تطوير للمباني وللمنشات والمدراس ، واحنا مش قادرين نسد عجز المعلمين ".

وأوضح" يحيي" فى تصريحات خاصة لـ “ صدى البلد” أن ظاهرة عجز المعلمين بالمدارس، باتت من أخطر الظواهر التى يواجهها المجتمع المصري فى الوقت الحالي، الأمر الذي يتطلب الوقوف عليها لـ  إيجاد حلول فعالة وجذرية لمواجهتها ، مشيرا إلى أن المدارس حاليا تلجأ إلى ضم طلاب اكثر من فصل فى فصل واحد للتغلب على هذه المشكلة، مترتبا على ذلك حدوث تكدس فى الفصول التعليمية ، لاسيما مع الموجة الرابعة لكورونا ، والتى تتطلب أعداد محدودة من الطلاب داخل الفصول لعدم انتشار العدوى والأوبئة نتيجة الزحام .

وتابع فى تصريحاته قائلا : من الأجدر حل مشكلة عجز المعلمين ، لسد العجز، و الاستفادة من خبراتهم ، لاسيما وأن من بينهم المؤهلين من ذوى الخبرة والكفاءة ، للمساهمة فى حل أزمة كبيرة قد تواجه المنظومة الجديدة خلال الفترة المقبلة، مع وجود توزيع عادل للمعلمين فى ضوء الإحتياجات .

من جانبه،طالبت النائبة ، سولاف درويش وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، وزارة التربية والتعليم بضرورة العمل على حل أزمة عجز المعلمين من خلال إنهاء التعاقد وفتح الباب أمام الشباب الخريجين من كليات التربية لحين توافر الجانب المادي بالموازنة العامة للدولة .

وشددت" درويش" فى تصريحات خاصة لـ" صدى البلد “ على ضرورة تأهيل الشباب وتدريبهم على  المنظومة التعليمية الجديدة ، وذلك من خلال الاحتكاك المباشر مع المعلمين القدامي ذوى الخبرة والكفاءة العالية ، مشيرة إلى أن مجهودات الدولة التى تتصاعد يوما بعد الآخر فى  التوجه الرقمي والتكنولوجي في مصر،يحتم علينا إخراج جيل من الشباب يتعامل مع الوسائل التكنولوجية بحرفية عالية، لمواكبة التطورات العالمية، معقبة:” من الضروري ربط السابق باللاحق ، واكتساب  الشباب حديثي التخرج للخبرات التراكمية للمعلمين القدامي ، والإطلاع على آلياتهم لحين توفير المبالغ المخصصة للتعيين بالموازنة العامة للدولة ".

وفى سياق متصل، كشفت النائبة، ميرفت الكسان عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب عن أن المسابقة الخاصة بالـ 36 ألف معلم ، كان ضمن احد شروطها أن تكون مدة العمل للعاملين بالوزارة 3 اشهر فقط، موضحة أن الوزراة أنهت التعاقد قانون لأن هذا من ضمن شروط المسابقة.

وأوضحت" فى تصريحات خاصة لـ" صدى البلد" أن جائحة كورونا وما خلفته من آثار سلبية على اقتصاديات دول العالم ، إلى جانب غلق المدارس والمنشآت خلال العامين الماضيين ، الوزارة تتراجع عن التعيين بسبب غلق المدارس خلال هذه الفترة، مشيرة إلى أنه فور استقرار الوضع وانتهاء جائحة كورونا ستتمكن الوزارة من تغطية هذا العجز ، وذلك من خلال الاستعانة بخبرات المعلمين ، لاسيما وأن مصر لديها من الكفاءات المهرة ما يؤهلنا لحل هذه المشكلة فى أسرع وقت ممكن .

وأشارت عضو خطة النواب أن تصريحات وزير التعليم بشأن فتح باب التطوع للعمل بالمدارس من حملة المؤهلات العليا التربوية،إلى أنه لابد من وجود بديل لهذه الأزمة بدلا من التطوع ، مؤكدة أن المعلم محور أساسي في النهوض بالمنظومة التعليمية الجديدة التي شرعت الدولة في تنفيذها خلال السنوات الأخيرة، وتحقيقا لذلك لابد أن يحصل على كامل حقوقه واحتياجاته ، حتى يتسنى له القدرة على إخراج جيل قوى ، ومدرك لمتطلبات العصر الحديث.

واستطردت : الفترة القادمة سيكون هناك لقاءات مع وزير التربية والتعليم بمجلس النواب، لمعرفة  ما سيتم اتخاذه من إجراءات  خلال الفترة القادمة .

التعيين كليات التربية مدارس عجز المعلمين لجنة القوى العاملة مجلس النواب الموازنة العامة للدولة

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