بعد واقعة جلوس الطلاب أرضًا.. برلماني يطالب بإحالة مدير مدرسة الخانكة للتحقيق

استنكر عامر الشوربجي عضو مجلس النواب، واقعة جلوس الطلاب أرضا بإحدى المدارس في الخانكة بالقليوبية، قائلا: "صورة سيئة للمدرسة، تعبر عن تهاون إدارتها بالطالب وبالعملية التعليمية في أول يوم دراسي".

وطالب “ الشوربجي” فى تصريحات لـ“ صدى البلد” بضرورة إحالة مدير المدرسة للتحقيق ومعاقبته بالقانون، مشيرا إلى أنه من الواجب عليه كمدير للمدرسة حال وجود عجز بعدد المعاقد داخل فصل من الفصول؛ أن يبلغ الإدارة العليا والمسؤولين لإيجاد حل قبل بدء العام الدراسي .

وأوضح أن العالم يمر بظروف استثنائية، نتيجة انتشار فيروس كورونا، والذي يتطلب تقليل الكثافة بين الطلاب بالمدارس، والحفاظ على وجود مسافة آمنة بين الطالب والآخر.

وسبق أن قال الدكتور ياسر محمود وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة القليوبية إن بداية العام الدراسي جاءت إلى حد ما منتظمة ودون سلبيات كبيرة.

وأضاف خلال مداخلة مع الإعلامي أحمد موسى ببرنامج على مسئوليتي المذاع على قناة صدى البلد، أن محافظ القليوبية وجه بتخفيف الكثافات عن طريق التقسيم لفترتين صباحي ومسائي وتم منح المرونة للمسئولين عن المدارس.

وتابع : «نقدر شعور أولياء الأمور برغبتهم للدخول مع أبناءهم وجلوسهم في الصف الأول ولكن نؤكد أن اهتمامنا بكل الطلاب بلا استثناء وعلى أولياء الأمور الاطمئنان».

وأوضح أن الصورة المنتشرة بوجود تلاميذ دون مقاعد نتج عن تصرف غير تربوي من المسئول، خاصة أن الفصل كان يتم تجهيزه، وكان من الممكن أن يتصرف بطريقة تربوية بتواجد الأطفال في مكان آخر حتى يتم تجهيز الفصل.

ووجه محمود اعتذاره لأولياء الأمور والطلاب بعد المشهد الذي ظهر، مؤكداً أنه تم تجهيز الفصل الدراسي في الخانكة بعد ساعتين من بدء العام الدراسي.