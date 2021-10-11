قررت أطلق.. زينب تثير الجدل بسبب زوجها أحمد حسن "والسر في العنوان"

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تعود الثنائيان أحمد حسن وزينب مشاركة تفاصيل حياتهما على منصات التواصل الاجتماعي من فترة لأخري بطريقة تثير الجدل بين المتابعين، وخرجت زينب مؤخرًا تشارك متابعيها تفاصيل أزمتها النفسية أثناء فترة حملها الثاني بمقطع فيديو جديد بعنوان: « قررت أطلق من أحمد ..!».

وبالمقدمة المعتادة، بدأت زينب الفيديو قائلةً: «ازيكم عاملين إيه، يا رب تكونوا بخير، فيديو النهاردة غريب شوية، لأني طالعة لوحدي، وفكرت ميت مرة قبل ما أعمل الفيديو دا، حسيت إني عاوزة أعمله، ولو عملته هرتاح او حد هيشوفلي حلول، أو يساعدني في اللي أنا فيه».

وخلال الفيديو الذي حقق ما يزيد على مليون مشاهدة خلال أيام قليلة أوضحت زينب أن المشكلة تتخلص معاناتها من حالة اكتئاب شديدة أثناء فترة حملها الثاني وأن هذا لم يحدث في فترة حملها بابنتها الأولى «أيلن».

زينب: أثرت سلبيا على أحمد

ولفتت زينب إلى أن زوجها أحمد حسن متضرر بشكل كبير من حالتها النفسية السيئة كما أنها تسببت في التأثير السلبي على عمله وعدد الفيدوهات المصنوعة التي يقدمنها إلى الجمهور، مبينةً: «بتشنجع واتعصب عليه كتير جداً».

ونوهت زينب أن العديد من متابعيهما لاحظوا أن حالة الحزن مسيطرة عليها بشكل كبير وهذا ما يظهر عليها خلال الفترة الأخيرة.

وأكدت: «حقيقي مضايقة ومخنوقة، والمسؤولية كبيرة علي أوي، الحمل تعبنيي أوي أوي، أيلن لحد دلوقت متعبة في التربية والسهر، وحاسه إن طفلين مسؤولية كبيرة عليه».

وتابعت: «أحمد بصراحة دائما معايه وبيقوني، وبيحاول يضحكني ويخلني مفصوتة، ودايما مضايقة وزعلانة، وبعيط جمب ايلن، وبطلع الزعيق في أحمد».

وواصلت: «دائما مضايقة وتعبانة ومش عارفة أهتم بنفسي، ولا أحط مكيب، أكيد هو زعلان من جواه، معطلاه عن شغله، فعاوزكم تقولوي هل دا عادي، مش طايقة الدنيا وحياتي ».

مفيش طلاق إنما سفر لمصر

وأكملت زينب متسائلةً: «هل السبب هرومانات الحمل، وبفكر اصلا أسيب أحمد وارجع مصر، وهو دلوقت مش موجود وايلن نايمة، وحقك عليه إني مضايقاك، ومهتم بايلن أكتر مني، بحاول انبسط ومش عارفة اطلع من اللي أنا فيه».

وبينت زينب زوجة أحمد حسن: «قررت أرجع مصر، تعباه ومش عارف يصور وأقعد في مصر شوية، ويكون كل واحد في مكان لفترة، ومش عارفة أكون مفصوتة، مخنوقة أوي، وبقعد كل شوية أعيط، أفكر في المسؤولية والأطفال، وكل دا مأثر عليه وخانقني وشكلي باين عليه مرهق وإني زعلانة، وكتر خيره وبشكره».

واختتمت الفيديو قائلةً: «لو همشي وأسيبك هنا ومضايقاك، ما تزعلش مني، أنا اسفة حقك عليه، عاوزة أبعد فترة ومش عارفة قد ايه، حساه إني هشد في شعري، وادعولوي وقولوا لاحمد ما تزعلش من زينة».