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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

أخبار الفن.. عمرو دياب يحتفل بـ عيد ميلاده الـ 60.. أحمد السقا في الغردقة استعدادا لتكريمه في حفل افتتاح مهرجان الجونة

صدى البلد

نشر قسم الفن على مدار الساعات الماضية، عددا من الأخبار المحلية والعالمية، من بينها ابن الفنان الراحل محمد عبد المطلب مشرد في الشارع، القصة الكاملة لإتهام شادي خلف بـ التحرش وهتك العرض، وفى السطور التالية نستعرض أبرزها:

غدا أحمد السقا في الغردقة استعدادا لتكريمه في حفل افتتاح مهرجان الجونة


 يصل الفنان أحمد السقا غدا لمدينة الجونة استعدادا لتكريمه بحفل افتتاح الدورة الخامسة من المهرجان التي تقام خلال الفترة من 14 إلي 22 أكتوبر.

 

بدأت تجهيزات الدورة الخامسة لمهرجان الجونة السينمائي الذي ينطلق خلال أيام حيث يقام في الفترة من 14 أكتوبر حتى 22 من نفس الشهر، وتزينت المدينة بشعار المهرجان استعدادا لاستقبال الضيوف.

 

تستعد مدينة الجونة لاستقبال المهرجان الأبرز خلال الفترة الماضية، وتم تخصيص شباك منفرد لحجز تذاكر الصحفيين ومثله لصناع الأفلام.

 

ويشهد حفل افتتاح مهرجان الجونة حضور عدد كبير من نجوم الفن من مصر والعالم العربي وصناع السينما الأجانب من عدة دول.

بالتعاون مع "الصحة".. حملة لتطعيم الضيوف والعاملين في الجونة السينمائي


دشنت إدارة مهرجان  الجونة السينمائي، بالتعاون مع وزارة الصحة أمس، الأحد، حملة لتطعيم جميع العاملين بالمهرجان الذين لم يحصلوا على لقاح فيروس كورونا، وتستأنف الحملة نشاطها، بداية من الرابع عشر من أكتوبر الجاري، وحتى نهاية المهرجان، لتطعيم الضيوف غير الحاصلين على اللقاح.

 

بدأت تجهيزات الدورة الخامسة لمهرجان الجونة السينمائي الذي ينطلق خلال أيام حيث يقام في الفترة من 14 أكتوبر حتى 22 من نفس الشهر، وتزينت المدينة بشعار المهرجان استعدادا لاستقبال الضيوف.

 

فى عيد ميلاد عمرو دياب |عزيز الشافعى يكشف كواليس ألبوم عيشني "خاص"


طرح الهضبة عمرو دياب برومو أغنيته الجديدة "إنت الحظ" ، بالتزامن مع احتفاله بـ عيد ميلاده الـ 60وذلك عبر قناته الرسمية على موقع يوتيوب استعداد لطرحها الايام القليلة المقبلة.

وكشف الملحن والشاعر عزيز الشافعى فى تصريح خاص لـ صدى البلد كواليس البوم “عيشنى” .

قال الملحن عزيز الشافعى :"اشتغلت انا والفنان الكبير عمرو دياب فترة طويلة على البوم “عيشنى وعملنا اكتر من 8 اغانى من بينهم “ إنت الحظ وحلو التغير ”.

وأضاف عزيز الشافعى فى تصريحه لـ صدى البلد : “ مكنش عندى علم بنزول أغنية “إنت الحظ” ،عمرو دياب بيختار نزول الأغانى لوحده وفريق العمل بيتفاجئ بعد نزول البوستر".

وتابع عزيز الشافعى :"حلو التغير بالنسبالى حالة فنية مختلفة وسعيد بردود الافعال الجمهور ومكنتش هتليق غير على عمرو دياب ".

واختتم عزيز الشافعى :" من حسن حظى ان نزلى أغنيتين ضمن البوم “عيشنى” المقرر طرحه الايام المقبلة "

يطرح في 2023.. تيموثي شالاميه من كواليس تصوير فيلم Wonka.. شاهد
نشر الممثل الأمريكي الشاب تيموثي شالاميه أول صورة له من كواليس تصوير فيلم Wonka المقرر طرحه في عام 2023.

 

ويلعب تيموثي شالاميه الذي يبلغ من العمر 25 عاما، في فيلم Wonka شخصية ويلي ونكا الشهيرة التي قدمت في فيلم لأول مرة عام 1971.

 

ويعد فيلم Wonka امتدادا لعملين سابقين تدور أحداثهما حول ويلي ونكا صاحب مصنع الشوكولاتة الشهير، الذي يستند في قصته على كتابة للأطفال اسمه "تشارلي ومصنع الشوكولاتة". 

قصة آباء ثلاثة تبرع لهم دانيال كريج لمكافحة الانتحار


تتداول مواقع الفن العالمية أخبار الممثل الإنجليزي دانيال كريج الذي يقوم بجولات ترويجية عديدة مؤخرا لفيلمه No Time To Die الذي يلعب فيه شخصية جيمس بوند الشهيرة للمرة الأخيرة.

لكن لسبب آخر سيطر اسم دانيال كريج على مواقع التواصل الاجتماعي والاخبار بعدما أقدم على فعل خيري فاجأ به الجميع.

تبرع دانيال كريج بمبلغ 10 آلاف جنيه استرليني لثلاثة آباء بريطانيين، بعدما انطلقوا في رحلة سيرة على الأقدام لمسافة 200 ميل لجمع تبرعات لمنظمة خيرية تكافح الانتحار.

تعرض هؤلاء الآباء الثلاثة لصدمات سابقة بانتحار بناتهن، وأطلق على رحلتهم "ثلاثة آباء يمشون" وهم آندي إيري ومايك بالمر وتيم أوين.

حسيت بمحبة الناس .. نضال الشافعي يكشف تطورات حالته الصحية
طمأن الفنان نضال الشافعى جمهورعلى حالته الصحية بعد خضوعه لعملية جراحية بالرئة من خلال بث مباشر عبر صفحته الرسمية بالفيسبوك ،وظهر بملامح يبدو عليها المرض من داخل الجيم.

قال نضال الشافعي من خلال البث مباشر : الحمد لله كانت وعكة وبشكر ربنا عليها وبشكر كل اللي وقف جنبي، وجاء لي دعوات كثيرة حلوة من الجمهور، وحسيت بمحبة الناس.

وتابع نضال الشافعي: “ربنا سبحانه وتعالي بيبتلي الواحد ببعض الابتلاءات، لكي يشعر بمحبة الناس، وتلك نعمة كبيرة، وبكرر شكرلي ليكم، ويمكن لولا دعواتكم دي كان الحال غير الحال دلوقتي، وبعتذر لو كنت تعبت قلبكم وشغلتكم، لكن ما ممرت به كان امتحان واختبار صعب”.

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