منها العسل وماء الأرز.. وصفات لازالة تشققات القدمين













هناك بعض الطرق الطبيعه التي يمكنك استخدامها فى المنزل بنفسك للتخلص من تشقق القدمين والحصول على كعبناعم الملمس ، إليك أبرزها وفقا لموقع “eatthis".









من طرق إزالة التشققات القدمين ما يلي:-

• العسل: وذلك بخلط ملعقة من العسل بكوب ماء، ومن ثم نقع القدمين بذلك الماء لمدة نصف ساعة، مع الفرك الخفيف للقدمين، وتكرر هذهالوصفة مرتين في الأسبوع إلى أن يتم التخلص من التشققات.





• زيت الزيتون وزيت جوز الهند: يتم مزج مقدارين متساويين من تلك الزيوت ومن ثم دهنهما على القدمين، ولبس الجوارب لمدة ساعتين يومياً،ويفضل استخدام هذه الطريقة قبل النوم لإبقاء الزيوت أكثر وقت ممكن، وتكرر هذه الوصفة بشكل يومي.





• السكر البني: ويتم فرك القدمين بالسكر البني، فذلك سيخلص القدمين من التشققات ويخلصها من البكتيريا إذا وجدت، .





• الحليب: ويتم بخلط كوب من الحليب البودرة بلتر ماء ومن ثم نقع القدمين فيه لمدة ساعة كاملة، وذلك لأنّ الحليب يعمل على الحفاظ علىالماء الموجود في الجلد.

• الفازلين وعصير الليمون: ويتم بخلط مقدار قليل من الفازلين مع ملعقة كبيرة من عصير الليمون، ومن ثم دهن الخليط الناتج على القدمين،ويجب لبس الجوارب لمدة ساعتين على الأقل.





• زيت السمسم وزيت لخروع: ويتم خلط مقدارين متساويين من الزيوت ومن ثم دهنهما على القدمين ولبس الجوارب لمدة ساعتين على الأقل،وتكرار هذه الوصفة بشكل يومي إلى أن تُعالج مشكلة تشققات القدمين.





• ماء نقع الأرز: ويتم نقع القدمين فيه لمدة ربع ساعة، ويمكن تكرار تلك العملية بشكل يومي إذا توافر ماء نقع الأرز.