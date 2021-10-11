الحماقي : منح نوبل لأبحاث سوق العمل لإيجاد حلول متطورة للبطالة والفقر

قالت الدكتورة يمن الحماقى استاذ الاقتصاد بكلية التجارة جامعة عين شمس إن اختيار لجنة نوبل منح جائزة الاقتصاد لثلاث خبراء تركزت أبحاثهم على أفكارا مبتكَرة حول سوق العمل يرجع الى التاثيرات السلبية لازمة كوفيد 19 على الاقتصاد العالمى ومازال العالم لم يتعاف بعد من الازمات المتتالية.

وذكرت “الحماقى” فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" أن هناك ابحاثا ودراسات اجريت فى 2018 اى بعد نحو 10 سنوات من الازمة المالية العالمية لمعرفة هل تحوط العالم من الازمة وأثارها وجاءت الاجابة أن المخاطر التى تحيط بالاقتصاد العالمى مازالت عالية فضلا عن ارتفاع معدلات الديون ثم ضرب وباء فيروس كورونا العالم واصابه بشلل.



تابعت الحماقى :هذه الازمات تعنى أن الاقتصاد العالمى يواجه تحديات ضخمة يكون الفقر والبطالة اكثر المتأثرين وهما متغيرين هامين لدعم الاستقرار العالمى واحد الاسباب الرئيسية فى الهجرة العالمية ومن هنا اتجه العالم حاليا الى الاهتمام بكل ما يدعم مرونة سوق العمل وتطوير الآليات التى تساعد على ايجاد فرصة عمل للشباب.

واوضحت الحماقى أن جائز نوبل فى الاقتصاد على مدار السنوات الماضية تمنح لموضوعات حيوية تؤثر على العالم فمثلا العام الماضى منحت لاقتصاد السلوكى ومرة للاقتصاد المؤسسى.



وأضافت الحماقى أن منح نوبل هذا العام عن ابحاث خاصة بسوق العمل يرجع الى التأثيرات السلبية للبطالة والفقر على بلدان العالم وخطورتهما.

و استطردت الحماقى أن ابحاث العلماء تاتى استجابة لاحتياجات المجتمع و مواجهة الازمات و تطوير الحلول بشكل واقعى و آليات مرنة قادرة على التنفيذ.

أعلنت لجنة نوبل اليوم الإثنين منح جائزة الاقتصاد إلى الكندي ديفيد كارد والأميركي جوشوا أنغريست والأميركي الهولندي غيدو إمبنس.

وأوضحت اللجنة أن الجائزة تكافئ الخبراء الثلاثة على "إسهامهم المنهجي في تحليل العلاقات السببية" وتقديمهم "أفكارا مبتكَرة حول سوق العمل".

