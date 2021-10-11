ساعات الحسم.. محاضرة أخيرة لـ كيروش في منتخب مصر قبل مواجهة ليبيا

يعقد البرتغالى كارلوس كيروش المدير الفنى لمنتخب مصر محاضرة أخيرة مع اللاعبين فى تمام الساعة السادسة مساء اليوم استعدادا لمواجهة ليبيا، بملعب بنى غازي في إطار لقاءات الجولة الرابعة من منافسات التصفيات المؤهلة إلى كأس العالم 2022.



ويخوض منتخب مصر مباراة اليوم تحت شعار لا بديل عن تحقيق نتيجة إيجابية من أجل السير بخطى ثابتة نحو التأهل إلى كأس العالم ، ويحتل منتخب مصر المركز الأول في جدول ترتيب المجموعة برصيد 7 نقاط في حين يحتل منتخب ليبيا المركز الثاني برصيد 6 نقاط .



ومن المقرر أن تنطلق أحداث المباراة فى تمام الساعة التاسعة مساء وسيتم نقلها عبر قناة أون تايم سبورت 1بتعليق كلا من أحمد شوبير " القناة الصوتية الأولى "وحاتم بطيشة "القناة الصوتية الثانية".



وتلقى بعثة منتخب مصر فى ليبيا تأكيدات بإقامة المباراة دون حضور جماهيري مثلما كانت المباراة الأولى فى ملعب برج العرب بمصر وذلك وفقا للإجراءات الاحترازية لمواجهة انتشار فيروس كورونا .



وأعلن الجهاز الفني للمنتخب الوطني بقيادة كارلوس كيروش قائمة أسماء اللاعبين المختارين للانضمام إلى معسكر الفريق استعدادا للقاء المنتخب الليبي ضمن تصفيات كأس العالم.وتضم القائمة 24 لاعبا هم:حراسة المرمى: محمد الشناوي و محمد أبو جبل ومحمد بسام ومحمد صبحي ، الدفاع: أكرم توفيق وأحمد فتحي ، أحمد حجازي وباهر المحمدي ، محمود حمدي "الونش" وياسر إبراهيم، أحمد أبو الفتح وأيمن أشرف، الوسط: محمد النني وعمرو السولية ، طارق حامد وحمدي فتحي. الوسط المهاجم: أحمد سيد "زيزو" ومحمد صلاح ، عبد الله السعيد وابراهيم عادل، رمضان صبحي وعمر مرموش ، الهجوم: أحمد حسن "كوكا" ومصطفى محمد.



وجاءت قائمة المستبعدين كالتالي:علي جبر - أحمد توفيق - محمد مجدي قفشة - أحمد ياسر ريان - مصطفي فتحي - محمد شريف - أحمد سمير - مهند لاشين- سام مرسي - كريم حافظ.