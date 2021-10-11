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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

تفاعل كبير مع أحدث ظهور لـ وليد سليمان بـ إنستجرام .. شاهد

وليد سليمان
وليد سليمان

نشر وليد سليمان نجم النادي الاهلي عدة صور له من خلال حسابه الشخصى عبر موقع التواصل الاجتماعى “ انستجرام ”. 

وتفاعل معه عدد كبير من متابعيه وجاءت ابرز التعليقات كالاتى : 

ربنا يحفظك ياحاوي - حاوي قلوبنا  - بنحبك يا ابوسليم

و كشف وليد سليمان العديد من الاسرار حول علاقته بلاعبي الزمالك وموعد إعتزاله كرة القدم ووجه العديد من الرسائل للاعبي الفارس الابيض والجماهير الاهلي . 

جاء ذلك خلال حوار اجراه مع  برنامج “مساء دى ام سى”، المذاع عبر قناة “دي ام سي”. 

موعد اعتزال وليد سليمان كرة القدم 

كشف وليد سليمان، موعد اعتزاله كرة القدم، والنادى الذى سوف يختتم فيه مسيرته الكروية.

وأكد وليد سليمان أنه لن يلعب لناد آخر غير النادى الأهلى، مشيرا الي أنه تلقى عرضا من نادى بيراميدز بمبلغ كبير للغاية ولكنه رفضه وفضل البقاء فى الأهلى.

وتابع وليد سليمان: "باقى سنة مع النادى الأهلى، وهعتزل لو الأهلى قرر ما اكملش بعد انتهاء الموسم".

رسالة لـ جمهور الاهلي 


قال وليد سليمان : جمهور النادي الأهلي ليس متعودا على الخسارة ، علشان كدا زعلانين من خسارة كأس السوبر ".

وأكمل : اتفقنا داخل غرف الملابس بعد خسارة الكأس إننا لازم نصالح جمهور النادي الأهلي ، وعدنا نفسنا وجمهور الأهلي إننا مش هنخسر بطولة تاني"، مستطردا: "كنا الأقرب بالفوز من بطولة الدوري من نادي الزمالك".

الأهلى الزمالك نادي بيراميدز وليد سليمان

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