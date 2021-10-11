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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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تعليم

افتتاح العيادة التخصصية لمضخة الأنسولين بمستشفى أطفال جامعة عين شمس

جامعة عين شمس
جامعة عين شمس

افتتح الدكتور أشرف عمر، عميد كلية الطب، رئيس مجلس إدارة المستشفيات الجامعية، صباح اليوم، الإثنين، العيادة التخصصية لمضخة الأنسولين بقسم وحدة السكر للأطفال والمراهقين بمستشفى الأطفال بالجامعة.

شهدت الافتتاح، كل من الدكتور علي الأنور، المدير التنفيذي للمستشفيات الجامعية، والدكتور طارق يوسف، نائب مدير مستشفيات الجامعية، والدكتورة منى الجنزوري، رئيس قسم طب الأطفال، والدكتورة ايمان منير، رئيس وحدة السكر والغدد الصماء، والدكتورة ياسمين جمال مدير عام مستشفى الاطفال،  والدكتورة منى سالم،مؤسس وحده السكر،  والدكتورة سافينار الحبشى ، الدكتورة راندا مطر ،  الدكتور محمد ابو الاسراء ،  الدكتورة عبير عبد المقصود،   الدكتورة نانسي البربري ، الاستاذة الدكتورة ياسمين ابراهيم الحناوي ولفيف من أعضاء هيئة التدريس بالقسم .

وأوضحت الدكتوره ايمان منير ان عياده السكر تم انشائها عام 1979 وتقدم خدماتها لما يزيد عن  10000 من الاطفال والمراهقين سنويا من المصابين بمرض السكر .

وأضافت أن أعداد المصابين بهذا المرض في تزايد مستمر ويمكن أن نطلق عليه مرض العصر ويؤثر على انتاجية أطفال اليوم و شباب المستقبل ويكلف الدوله مليارات الجنيهات لعلاجها ، لذلك تحرص مستشفيات الجامعة علي تقديم اعلى جوده من الرعايه الصحيه وتوفير أحدث التقنيات العالميه وهي مضخه الانسولين مع برنامج تدريب شامل للطفل السكري والقائمين على رعايته.

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