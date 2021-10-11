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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

هل حان الوقت لتنصيب بنزيما كأفضل لاعب في العالم؟

كريم بنزيما
كريم بنزيما

قاد كريم بنزيما، مهاجم فريق ريال مدريد الإسباني، منتخب بلاده الفرنسي للتتويج ببطولة دوري الأمم الأوروبية للمرة الأولى في تاريخه، بعد الفوز على إسبانيا بهدفين مقابل هدف في المباراة النهائية التي جمعتهما بالأمس، على ملعب سان سيرو.

وسجل بنزيما هدف التعادل لمنتخب فرنسا بعد دقيقتين فقط من تقدم المنتخب الإسباني في النتيجة، بنزيما سجل هدفًا رائعًا، لينال به مزيدًا من الثناء والمديح، بإكماله عام 2021 بمزيد من التفوق، وإضافة أول ألقابه مع “ الديوك”.

ومنذ بداية الموسم الحالي 2021-2022، بدأ عشاق كرة القدم في ترشيح كريم بنزيما للتتويج بجائزة الكرة الذهبية “ بالون دور” عن عام 2021.. نعم، بنزيما الذي كان أكثر المكروهين من جماهير فريقه ريال مدريد منذ سنوات، صار الآن معشوق الجماهير، سواء مشجعي الفريق الإسباني أو غيرهم، وصار مفضلًا لدى كثير منهم لحصد البالون دور.

هل يفوز كريم بنزيما بالبالون دور؟

على الصعيد الفردي، قدم كريم بنزيما أفضل أعوامه على الإطلاق في مسيرته الكروية، لكن على الصعيد الجماعي، لم يُتوج بنزيما بأي لقب مع ريال مدريد، لقب وحيد مع منتخب فرنسا ولم يكن اللقب الأهم، فلم يحصد معهم لقب “ اليورو”، بل بطولة دوري الأمم الأوروبية، الأقل أهمية من كأس الأمم بالطبع.

بنزيما شارك في 48 مباراة هذا الموسم مع ريال مدريد ومنتخب فرنسا.. سجل 34 هدفًا منهم 4 فقط بضربات الجزاء، صنع 14 هدفًا، أي أن بنزيما ساهم في إحراز 48 هدفًا هذا العام.

بنزيما كان ثاني هدافي الليجا الموسم المنقضي بـ 23 هدفًا، وسجل 6 أهداف في دوري أبطال أوروبا، ولكن أرقامه مع بداية هذا الموسم، تفوق بكثير أرقامه في النصف الثاني من الموسم الماضي، والذي عانى في فريقه كثيرًا بسبب الإصابات، والتي ربما حرمت بنزيما وريال مدريد من تحقيق أي لقب، بعد الوصول لنصف نهائي دوري الأبطال، والمنافسة على لقب الدوري الإسباني حتى آخر جولة مع أتلتيكو مدريد.

هذا الموسم لعب بنزيما مع ريال مدريد 10 مباريات، وسجل 10 أهداف.. سجل استثنائي لـ كريم بنزيما، لكن علاوة على ذلك، فاللاعب صنع 7 أهداف لزملائه.. كريم أكثر من صنع وأكثر من سجل هذا الموسم في الدوريات الأوروبية الخمس.

إن كانت الجوائز الفردية تُمنح على أساس مجهود اللاعب فرديًا فقط، فبلا شك فأن بنزيما كان سيكون المرشح الأول للتتويج بالبالون دور، ولكن تلك الجوائز الفردية كالكرة الذهبية، صارت تعتمد بشكل كبير على : ماذا حقق اللاعب من بطولات؟ .. أمر أشار له الأرجنتيني ليونيل ميسي منذ أيام، والذي ربما يشعر بأنه لم يكن الأفضل فرديًا هذا العام، لكن تتويجه بكوبا أمريكا مع منتخب بلاده قد يمنحه الجائزة.
مهما كانت النتيجة، ومهما كان الفائز، فبنزيما قدم أفضل مستوياته في عامه الثالث والثلاثين، وهو أيضًا أحد أفضل اللاعبين هذا العام على الصعيد الفردي إن لم يكن أفضلهم، فهل تنصف كرة القدم بنزيما في آخر سنوات مسيرته؟

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