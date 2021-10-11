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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ساحة رأي

فيروز نبيل تكتب: مفيش مستحيل

صدى البلد

كم هى مريحة هذه الجملة فهي ترجمه مباشرة للأمل وحسن الظن بالله وكل يوم بيمر علينا هو نعمه من الله عز وجل يهبها لنا كي نعمل ونسعى ونجتهد فموت الأمل هو موت محقق للإنسان والحقيقة أنه فى معظم حالات الانتحار والتى اصبحت كثيرة هذه الايام للأسف ومعظمها لشباب بعمر الزهور نجد انهم فقدوا الأمل ولم يعد لديهم رغبة فى الحياة وفى هذه اللحظه تهون حياة الإنسان عليه واظن ان فى هذه اللحظات يفقد الإنسان عقله لانه لو فكر ثانية واحدة لوجد الله معه اينما ذهب ويجد معجزات الله فى كل شيئ حولنا السماء المرفوعه بلا عمد معجزة الجبال الراسخة بلا جذور بالأرض معجزة البحار والانهار معجزة النجوم والكواكب ودورانها فى فلكِ يَسبحون بنظام دقيق معجزة الليل والنهار والشمس والقمر وتعاقبهما معجزة جسم الإنسان واجهزته التي تعمل بمنتهى الدقة والكفاءة

اعلم جيدا اننا احيانا نخاف ونشعر بالقلق من احداث معينه او نظن اننا غير قادرين على صنع حدث معين ثم نتفاجئ اننا فعلناه ونجحنا وتفوقنا واكبر مثال على ذلك نصر اكتوبر العظيم والذي احتفلنا بذكراه الثمانية والاربعين منذ ايام قليله فلو تدبرنا حرب اكتوبر لوجدنا النصر معجزة من الله تعالى ولكنها معجزة حُققت بإيمان ابطال هذه الحرب وايمانهم وثقتهم فى الله واهدافهم النبيلة فلو ضعف ايمانهم او شعروا بالخوف لهزموا .

رأيت بعض الحالات المرضية لبعض الاشخاص قال الطب انها حالات ميئوس منها بل حدد الأطباء انها مجرد ايام او شهور قليلة وسوف يتوفوا هؤلاء المرضى ولكن الله له الكلمه الاولى والاخيرة وكان ايمان هؤلاء المرضى وارادة الله سبب فى شفائهم وهم يعيشون الى الأن وسط ذهول الأطباء.

اذا نستخلص مما سبق انه لايوجد مستحيل مع الله وان الأمل موجود دائما وابدا وعندما يتسلل اليأس الى قلوبكم فتدبروا الطبيعه من حولكم انظروا للسماء للبحر للجبال للإنتصارات العظيمه التى صنعها ابطال سيظلوا خالدين للأبد بأعمالهم عندما تشعروا بالخوف من الغد ازيحوا المسافات بينكم وبين الله وقتها ستجدوا الأمان والطمأنينة  والسلام النفسي استيقظوا كل يوم على هذه المقوله مفيش مستحيل مع الله عز وجل.

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