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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

سعر الدولار في البنوك اليوم 12-10-2021

سعر الدولار
سعر الدولار

استقر سعر الدولار مقابل الجنيه علي مستوي البنوك المصرية العاملة بمصر بمستهل تعاملات اليوم الثلاثاء الموافق 12-10-2021


واعلن البنك المركزي المصري عن وصول متوسط سعر الدولار أمام الجنيه، مسجلا 15.66 جنيها للشراء و 15.75 جنيه للبيع منذ الأربعاء الماضي.


وسجل أدني سعر لـ الدولار مقابل الجنيه نحو 15.64 جنيها للشراء و15.74 جنيها للبيع في بنكي الأهلي ومصر التابعين للحكومة.


وبلغ سعر الدولار أمام الجنيه نحو 15.65 جنيها للشراء و15.75 جنيها للبيع في بنك الإسكندرية.


ووصل سعر الدولار مقابل الجنيه نحو 15.66 جنيها للشراء و 15.76 جنيها للبيع في بنوك “HSBC، قطر الوطني الأهليQNB،فيصل الاسلامي، الأهلي المتحد، أبوظبي الأول، أبوظبي التجاري، التنمية الصناعية، الكويت الوطني، عودة، المصرف المتحد، قناة السويس، المشرقق،البركة العربي الافريقي الدولي، بلوم، المصري الخليجي، مصر إيران للتنمية".


أعلي سعر لـ الدولار
وبلغ أعلي سعر لـ الدولار مقابل الجنيه نحو 15.68 جنيها للشراء و15.76 جنيها للبيع في بنوك الأهلي الكويتي و مصرف أبوظبي الاسلامي وبنك الاستثمار العربي
ووصل سعر الدولار مقابل الجنيه نحو 15.67 جنيها للشراء و 15.76 جنيها للبعي في بنوك " الأمارات دبي الوطني، الإسكانوالتعمير، المصري لتنمية الصادرات".

 

 

سعر الدولار البنك المركزي الدولار مقابل الجنيه اخبار مصر مال واعمال

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