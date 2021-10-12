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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فيديو جراف

فيديوجراف.. اختلفا فتخلص منها.. كشف لغز العثور على جثة فتاة بالإسكندرية

صدى البلد

تمكنت أجهزة وزارة الداخلية من كشف لغز العثور على جثة فتاة من الإسكندرية حيث كشفت عن ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة ثان الرمل بمديرية أمن الإسكندرية بالعثور على جثة مجهولة لفتاة بدائرة القسم.

كشف لغز العثور على جثة فتاة بالاسكندرية

تم تشكيل فريق بحث برئاسة قطاع الأمن العام وبمشاركة إدارة البحث الجنائى بمديرية أمن الإسكندرية توصلت جهوده إلى تحديد شخصية المجنى عليها وتبين أنها (بدون عمل "لها معلومات جنائية" - مقيمة بدائرة قسم شرطة ثالث المنتزه) وأن وراء ارتكاب الواقعة (شخصين "لأحدهما معلومات جنائية") .

ونستعرض المزيد من التفاصيل حول كشف لغز العثور على جثة فتاة بالإسكندرية من خلال الفيديوجراف التالي.

كشف لغز جثة فتاة جثة فتاة بالإسكندرية

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