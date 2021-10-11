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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

الكنيسة القبطية في روما تودع السفير المصري بالفاتيكان

وداع الكنيسة القبطية
وداع الكنيسة القبطية بروما لسفير مصر بالفاتيكان

استقبل السفير محمود سامي، سفير مصر لدى الكرسي الرسولي، نيافة الأنبا برنابا أسقف روما وتورينو ووفد من قساوسة الكنيسة القبطية اليوم، بمقر السفارة المصرية لدى الفاتيكان، لتوديعه بمناسبة قرب انتهاء فترة رئاسته للبعثة المصرية لدى الفاتيكان.

وأعرب نيافة الأنبا برنابا عن خالص تقدير الكنيسة لجهود السفير محمود سامي وحرصه الدائم على التواصل المستمر مع الكنيسة وأعضائها خلال فترة رئاسته للسفارة المصرية بالفاتيكان على مدار السنوات الأربع الماضية، معربا عن بالغ التقدير لدعم السفير  للكنيسة في مختلف الفترات لا سيما خلال الفترة الحرجة التي شهدت تفشي جائحة كورونا.

ومن جانبه، أعرب السفير محمود سامي عن بالغ شكره لنيافة الأنبا برنابا ووفد الكنيسة، وخالص تقديره للتعاون المستمر والدائم بين السفارة المصرية والكنيسة القبطية تحت قيادة نيافته، متمنياً التوفيق الدائم للكنيسة وكافة قساوستها.

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