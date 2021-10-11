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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

مران الزمالك.. تقسيمة بالكرة بين اللاعبين.. وجلسة لـ كارتيرون مع مدرب الأحمال

الزمالك
الزمالك

قرر الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك النزول بالحمل البدني على هامش التدريبات مساء اليوم الإثنين بملعب عبد اللطيف أبو رجيلة بمقر النادي.

وأجرى كارتيرون مرانا تأهيليا خفيفا بالكرة بعد تقسيم اللاعبين إلى مجموعتين أدوا تدريبات بالكرة من لمسة واحدة فيما بينهم، بجانب بعض التدريبات التأهيلية.

وفضل الجهاز الفني للفريق عدم إرهاق اللاعبين خاصة أن الفريق يستعد للسفر مساء اليوم إلى كينيا.

كما عقد الفرنسي باتريس كارتيرون جلسة خاصة مع البرتغالي فيرناندو مخطط الأحمال بالفريق خلال المران مساء اليوم الإثنين بملعب عبد اللطيف أبو رجيلة بمقر النادي.

وجاءت جلسة كارتيرون مع فيرناندو للاطمئنان على حالة اللاعبين البدنية، بالإضافة إلى الترتيب لبعض الأمور الخاصة بالبرنامج الموضوع للاعبين استعدادا لمواجهة توسكر الكيني.

ويعد المران اليوم هو الأخير للفريق قبل التوجه مساء اليوم الإثنين إلى مطار القاهرة استعدادا للسفر إلى كينيا الساعة العاشرة مساء في رحلة تستغرق 6 ساعات.

ويحل الزمالك ضيفا على توسكر الكيني في الثانية ظهر يوم السبت المقبل بكينيا في ذهاب دور الـ32 لبطولة دوري أبطال إفريقيا.

ويدير مباراة الذهاب بين الزمالك وتوسكر الكيني طاقم تحكيم إثيوبي مكون من: باملاك تيسيما حكما للساحة، ويعاونه كل من صامويل تيميسنجو أتانجو مساعدا أول وفاسيكا بيرو فاسيكا مساعدا ثانيا وليما نجويسي حكما رابعا.

الفرنسي باتريس كارتيرون بنادي الزمالك توسكر الكيني فيرناندو عبد اللطيف أبو رجيلة

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