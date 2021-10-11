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أخبار البلد

تسليم 4 ملايين متر مربع لشركة بنكي الأهلي ومصر تنفيذا للأحكام وإنهاء المنازعات مع مجموعة بهجت

صدى البلد

تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية باستهداف التعجيل باستغلال الأراضي المملوكة للمال العام، وتفعيلاً لتعليمات ومبادرات البنك المركزي المصري برئاسة المحافظ/ طارق حسن عامر التي ترمي إلى تحفيز ومساندة استثمارات القطاع الخاص وإقالة المتعثر منها حتى يتكاتف المال العام والخاص لتحقيق النهضة المصرية المنشودة. 

 

وسبق وأن تفاقمت مديونيات مجموعة شركات بهجت دريم لاند قِبل بنكي الأهلي المصري ومصر بنسبة 83% و 17% لكل منهما على التوالي والتي كانت محل اتفاقية التسوية المبرمة بين الأطراف المذكورة عام 2004 تحت اشراف البنك المركزي المصري برئاسة الدكتور فاروق العقدة محافظ البنك المركزي المصري الأسبق كجزء من خطة الإصلاح المصرفي لدعم العملاء المتعثرين واستيداء مستحقات البنوك حفاظا علي أموال المودعين، ونشبت بين البنكين وبين مجموعة الشركات المذكورة العديد من الدعاوى القضائية والتحكيمية انتهت بأحكام لصالح البنكين ولصالح " الشركة المصرية لإدارة الأصول العقارية والاستثمار" باعتبارها ذراع البنكين الاستثمارية لاستغلال الأصول العقارية. وحيث إن بنكي الأهلي المصري ومصر حريصان على الحفاظ على أموال المودعين وتحقيق صالح المال العام وبما لا يهدم أية استثمارات خاصة.

 

دارت مفاوضات بين كل الأطراف حتى انتهت إلى أنه تم التوقيع على اتفاق لإنهاء كافة المنازعات القانونية التي دارت بينهم لأكثر من عشر سنوات وذلك بالتوافق على تمام تنفيذ الأحكام التحكيمية والقضائية الصادرة لصالح البنكين والشركة المصرية لإدارة الأصول العقارية والاستثمار، بالنحو الذي حافظ به الأطراف على حقوق البنكين والشركة المصرية ، حيث تم بالفعل استلام "الشركة المصرية لإدارة الأصول العقارية والاستثمار" لأراض فضاء بمواقع متميزة بلغت مساحتها حوالي أربعة ملايين متر مربع وصارت في حيازتها الفعلية والقانونية .

 

كما راعى الاتفاق النهائي بين الأطراف تحفيزاً لاستمرارية مشروعات "مجموعة بهجت" باستصدار براءة ذمة مجموعة الشركات من تلك المديونيات التي كانت لصالح البنكين وكذلك تخارج البنكين من مساهماتهما في شركات المجموعة.

 

وأشاد كل من هشام عكاشة – رئيس مجلس إدارة البنك الأهلي المصري، ومحمد الاتربي - رئيس مجلس إدارة بنك مصر - بالتزام الأطراف بروح التعاون التي سادت المفاوضات حتى تم التوصل لهذا الاتفاق إنهاء لمنازعات قانونية طال أمدها وتنفيذاً لأحكام تحكيمية وقضائية صادرة لصالح البنكين.

 

كما توجه عمر أحمد بهجت بالشكر لرئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي لتوجيهاته بإزالة العقبات التي تواجه القطاع الخاص للقيام بدوره الوطني وأشاد بدعم محافظ البنك المركزي المصري –طارق حسن عامر للقطاع الخاص من خلال رفع القيود التي تُكبل الشركات عملاً على إقالتها من عثرتها لدفع عجلة الإنتاج.

 

وأبدى تقديره لمهنية مسئولي البنكين والشركة المصرية لإدارة الأصول العقارية والاستثمار لما أبدوه من تفهم صادق وما قدموه من دعم حفاظاً على دور مجموعة بهجت في استمرار مشاريعهم التجارية والفندقية والصناعية.

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