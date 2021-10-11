نوستالجيا|زى النهارده.. إنبي يسقط الزمالك بثنائية ويتوج بلقب كأس مصر

شهد يوم 11 أكتوبر عام 2011 نجاح فريق إنبي في إحراز ثاني ألقابه في بطولة كأس مصر بفوز قاتل وصعب على الزمالك بهدفين مقابل هدف واحد في نهائي كأس مصر الذي أقيم على استاد القاهرة، ليفشل فريق الزمالك في تحقيق أفضل انطلاقة ممكنة بقيادة حسن شحاتة.

ليحرز نادى إنبي لقبه الثاني في كأس مصر، بعدما أحرز لقبه الأول على حساب الاتحاد السكندري في عام 2005.

تقدم الزمالك بهدف لعمرو زكي في الدقيقة 48 لتتوسم جماهير الزمالك خيرًا في الفوز باللقب، ولكن إنبي نجح في قلب الطاولة بهدفين لعادل مصطفى وأحمد عبد الظاهر في الدقيقتين 52 و81 من المباراة.

ودفع الزمالك ثمن اندفاعه الهجومي خلال الربع ساعة الأخير من الشوط الثاني على الرغـم من وجود فرصة في الأشواط الإضافية، لكن لاعبي الزمالك استعجلوا الفوز فدفعوا الثمن غاليًا بفقدان اللقب.

وسيطر إنبي على دقائق المباراة الأولى وبادر بالهجوم على مرمى الزمالك، وأطلق عادل مصطفى تصويبة قوية مرت بجوار القائم الأيمن لعبد الواحد السيد في الدقيقة الرابعة فيما بادل الزمالك فريق إنبي الهجمات وتسّلم زمام المباراة ونجح في بناء عدة هجمات على مرمى إنبي، لكن دون خطورة كبيرة على مرمى أبوجبل.

قدّم أحمد جعفر هدية لا تُقدر بثمن لفريق إنبي، حينما اعترض تسديدة أحمد حسن أمام مرمى إنبي، قبل أن تعود الكرة لأحمد حسن الذي أودع الكرة الشباك، ولكن حكم الراية يتخذ قرارًا صحيحًا بإلغاء الهدف لأن الكرة اصطدمت بأحمد جعفر الذي كان في موضع تسلل.

ونشط الزمالك هجوميًا في أعقاب الهدف الملغي، وكاد أن يهدد مرمى إنبي من خلال جملة رائعة بين حازم إمام وشيكابالا وعمرو زكي انتهت بتمريرة قصيرة من الأخير لأحمد جعفر الذي انقطعت الكرة قبل أن تصل إليه في الدقيقة 17.

وأهدر جعفر أخطر فرص المباراة في الدقيقة 21، عندما تصدى أبوجبل لتسديدة يسارية قوية من شيكابالا، ليتابع جعفر الكرة برأسه والمرمى بالكامل أمامه، ولكنه يطيح بالكرة إلى ضربة مرمى لصالح إنبي، وواصل الزمالك خطورته بعدما سدد حازم إمام كرة بعيدة "كورباج" تمر بجوار المقص الأيمن لمرمى إنبي.

واضطر مختار مختار لإخراج المصاب عمرو فهيم من ملعب المباراة في الدقيقة 26 ودفع بحسين علي بديلاً له في تبديل إضطراري مبكر للغاية بينما واصل الزمالك الضغط وتهيأت الكرة أمام عمرو زكي للتصويب، لكنه ماطل في مراوغة لاعبي إنبي ليفتح مساحة كبيرة للتسديد، ولكنه يفشل في مبتغاه وتخرج الكرة عن سيطرته لصالح دفاع إنبي في الدقيقة 33.

بدأ إنبي في العودة لأجواء المباراة في الربع ساعة الأخير من الشوط، عن طريق محاولات من أحمد رؤوف وأسامة رجب وأحمد عبد الظاهر لفتح دفاعات الزمالك، لكن بلا خطورة تُذكر على مرمى عبد الواحد السيد الذي لم يُختبر طوال الشوط تقريبًا وسدد أحمد حسن كرة بعيدة للغاية تعلو عن المرمى في الدقيقة 43 في أول ظهور هجومي للزمالك بعد غياب دام أكثر من عشر دقائق.

وفي آخر فرص الزمالك خلال الشوط الأول، أرسل شيكابالا كرة عالية أمامية رائعة لفتح الله الذي حولها برأسه عالية فوق مرمى إنبي رغم هروبه من الرقابة الدفاعية.

ونجح الزمالك بداية للشوط الثاني فى إحراز هدف التقدم برأسية عمرو زكي حيث أرسل حازم إمام كرة عرضية متقنة على رأس البلدوزر الذي حولها برأسه في أقصى المرمى لتباغت الكرة أبوجبل الذي فشل في التصدي لها.

شن فريق إنبي هجوما ضاريا على دفاعات الزمالك حتى نجح في الحصول على ركلة جزاء في الدقيقة 52 بعدما احتسب حكم المباراة السويسري جيروم لابرير لمسة يد على محمود فتح الله وسدد عادل مصطفى الكرة التي ترتد عن القائم وتلمس يد عبد الواحد السيد في طريقها للاعب نفسه الذي صحح خطأه ووضع الكرة في الشباك.



وأحرز فريق إنبي الهدف الثاني فى مرمى الزمالك حيث نفذ لاعبوا إنبي هجمة مرتدة سريعة ومتقنة انتهت بانطلاقة سريعة لأحمد رؤوف الذي مرر كرة أرضية لأحمد عبد الظاهر الذي أودعها الشباك بعدما اصطدمت الكرة في عبد الواحد السيد في طريقها للمرمى في الدقيقة 80.

واصل الزمالك ضغطه خلال الوقت بدل الضائع، لكن دون فائدة لتنتهي المباراة بفوز إنبي بلقب كأس مصر في إنجاز رائع لمختار مختار.