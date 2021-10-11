الكهرباء: 47 مركز تحكم لإصلاح الأعطال في المحافظات.. فيديو

قال الدكتور أيمن حمزة متحدث وزارة الكهرباء، إن الوزارة تستهدف التوسع في إنتاج الكهرباء من خلال الطاقة المتجددة بنسبة 42%، لافتا إلى أن توصيل الكهرباء للقرى في المرحلة الأولى من حياة كريمة تصل تكلفتها إلى 24 مليار جنيه في 1500 قرية.

وأضاف أيمن حمزة خلال لقائه في برنامج الحياة اليوم، على قناة الحياة، أن باقي المراحل لتوصيل الكهرباء في القرى من خلال مبادرة حياة كريمة تم رصد 70 مليار جنيه لها، لأن البنية التحتية في القرى تحتاج إلى تطوير كامل.

وأوضح أيمن حمزة، أن الدولة تهدف إلى تنويع مصادر إنتاج الطاقة في مصر، وهناك 47 مركز تحكم في الشبكات في مختلف المحافظات لإصلاح الأعطال.