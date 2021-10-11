عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

التموين: الاستعانة بالخبرة الفرنسية في إدارة أسواق الجملة مؤقتة

وزير التموين
وزير التموين

قال الدكتور إبراهيم عشماوي مساعد أول وزير التموين، إنه سيتم إنشاء شركة لإدارة أسواق الجملة، يشارك فيها الطرف الفرنسي بخبرته، مؤكّدًا أن الاستعانة ستكون لفترة معينة وليست دائمة، وصولًا إلى توفر إدارة محترفة بما يمثل إضافة جديدة لمنظومة التجارة.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "حضرة المواطن" الذي يُقدمه الإعلامي سيد علي، عبر شاشة "الحدث اليوم"، مساء الاثنين، أنّ مصر بها 600 سوق متخصصة في الخضروات والفاكهة، موضحًا أن هذه الأسواق قديمة للغاية وتدار إمّا من قبل المحليات أو اتحاد الغرف التجارية.

وأشار إلى أنّه تمّ إجراء دراسة اقتصادية توصلت إلى أنّ هناك حاجة لـ14 سوق جملة جديدة، لكنّه أوضح أنّ الإدارة الحالية للأسواق لا تتوافق مع متطلبات الجيل الحالي والمطلوب من الأسواق.

ولفت إلى أنّ وفدًا مصريًّا برئاسة الدكتور علي مصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، تعرف على أسواق الجملة في فرنسا وإسبانيا وإيطاليا وإنجلترا.

وتابع: "الأسواق ملك الحكومة لكن ما ينقص هو إدارة محترفة، وتوصّلنا إلى أنّ أفضل شركة إدارة هي شركة فرنسية".

 

التموين أسواق الجملة إدارة محترفة منظومة التجارة الخضروات والفاكهة

ترشيحاتنا

والد ريهام عبد الغفور معلقًا على ظهورها بشورت: الدين قال أيه؟

بعد مراوغة الحارس.. عمر مرموش يهدر هدفا محققا أمام ليبيا

حكم الظلم وعقوبة الظالم .. الإفتاء: الله يعجل عقوبته في الدنيا

انفعل على عصام الحضري .. محمد الشناوي يخرج مصابا فى لقاء ليبيا

رئيس الوزراء يستكمل مناقشة ضوابط وآليات تنظيم السوق العقارية.. مدبولي: الهدف هو مساندة المطور العقاري الجاد والحفاظ على حقوق الحاجزين

بعد إصابة طويلة الأمد بـ كورونا.. هذا ما يحدث للجهاز العصبي اللاإرادي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

لغز ميكروباص كوبري الساحل.. انتشال جزء السور المنهار من مياه النيل

شاهد.. كهربا يدعم جنش بعد بكائه على الهواء

مدبولي: حياة كريمة تجسد ملحمة للتشييد والبناء.. وتستهدف تغيير حياة سكان مصر للأفضل

مستشار الرئيس للصحة: يجب تطعيم الحوامل والمرضعات بلقاح كورونا.. فيديو

غدا.. قطع المياه عن مدينتين في المنوفية 8 ساعات

صدام عنيف.. صحيفة جنوب إفريقية تلمح لرحيل بيتسو موسيمانى عن الأهلي

أحمد ناجي : ما فعله الحضري مع رباعي المنتخب لا يجوز

قرار جمهورى بتعيين معاونين للنيابة العامة من دفعتى 2017 و 2018

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مهرجان رياضي لـ المحاربين القدماء في الذكرى 48 لانتصارات أكتوبر.. صور

شاهد.. رسائل أبناء عمرو دياب له في عيد ميلاده

تجهيزات الدورة الخامسة لمهرجان الجونة.. صور

جوهرة وهيثم نبيل وعساف يشاركان نديم نور الاحتفال بـ يا مدلع

فيديو

فيديوجراف.. اختفاء السيارة والضحايا.. استمرار لغز ميكروباص كوبري الساحل

سر الخزان 702 .. حريق الزهراني لغز جديد في لبنان .. فيديو

خالد الصاوي الأحدث.. نجوم أقعدهم المرض على كراسي متحركة.. فيديوجراف

ليست مشهدا من عمل درامي.. شاهد|طرق شيطانية لعصابة نسائية في اصطياد ضحاياها

المزيد

ساحة رأي

د. ضحى بركات تكتب: عام دراسى سعيد

د.هادي التونسي يكتب: تأملات في حفلة صاخبة

رمضان البيه يكتب: العقائد في الإسلام «6»

فيروز نبيل تكتب: مفيش مستحيل

د.إيمان غنيم تكتب: تجربتي وعُرس النقابة الانتخابي

د. نجلاء شمس تكتب: الصراع الثنائي بين النوع الإنساني

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.احمد فخرى

الضغوط البيئية والمناعة العصبية النفسية

د. جهاد عودة

«الصراع الدولى من أجل السلام الدائم»: المعضلة الفرنسية

ريهام مازن

ماذا حدث في إسرائيل يوم كيبور؟

د.على ثابت

خسائرنا من أمريكا إلى الهند

د.مجدي بدران

الأمراض التنفسية الوراثية نتيجة زواج الأقارب

المستشار أسـامة الصعيدي

ثقافة النجاح.. وحكاية «مرموش» مع «صلاح»

د. محمد مبروك

التطعيم ضد كورونا وحق المجتمع

إلهام أبو الفتح

خالد ميري.. مذيعًا

اﻟﻤﺰﻳﺪ