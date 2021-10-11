التموين: الاستعانة بالخبرة الفرنسية في إدارة أسواق الجملة مؤقتة

قال الدكتور إبراهيم عشماوي مساعد أول وزير التموين، إنه سيتم إنشاء شركة لإدارة أسواق الجملة، يشارك فيها الطرف الفرنسي بخبرته، مؤكّدًا أن الاستعانة ستكون لفترة معينة وليست دائمة، وصولًا إلى توفر إدارة محترفة بما يمثل إضافة جديدة لمنظومة التجارة.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "حضرة المواطن" الذي يُقدمه الإعلامي سيد علي، عبر شاشة "الحدث اليوم"، مساء الاثنين، أنّ مصر بها 600 سوق متخصصة في الخضروات والفاكهة، موضحًا أن هذه الأسواق قديمة للغاية وتدار إمّا من قبل المحليات أو اتحاد الغرف التجارية.

وأشار إلى أنّه تمّ إجراء دراسة اقتصادية توصلت إلى أنّ هناك حاجة لـ14 سوق جملة جديدة، لكنّه أوضح أنّ الإدارة الحالية للأسواق لا تتوافق مع متطلبات الجيل الحالي والمطلوب من الأسواق.

ولفت إلى أنّ وفدًا مصريًّا برئاسة الدكتور علي مصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، تعرف على أسواق الجملة في فرنسا وإسبانيا وإيطاليا وإنجلترا.

وتابع: "الأسواق ملك الحكومة لكن ما ينقص هو إدارة محترفة، وتوصّلنا إلى أنّ أفضل شركة إدارة هي شركة فرنسية".