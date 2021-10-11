أعضاء تنسيقية شباب الأحزاب يديرون الحلقات النقاشية بمؤتمر «دور التحويلات النقدية»

اختتم مؤتمر "دور التحويلات النقدية في زيادة الاستثمار وتحقيق التنمية المستدامة" فعالياته اليوم الإثنين، الذي عقد تحت رعاية السفيرة نبيلة مكرم عبد الشهيد وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، بالتعاون مع المنظمة الدولية للهجرة والوكالة الإيطالية للتعاون الإنمائي.



‏‎تناولت ورش العمل عددًا من المحاور من أبرزها جهود الدولة المصرية في التنمية المستدامة، خاصة بعد جائحة كورونا مع تسليط الضوء على الفرص والحوافز المتاحة لمزيد من المشاركة الفعالة من جانبهم في عملية التنمية المستدامة في مصر، إضافة إلى التحديات التي قد تواجه المصريين بالخارج في الإستثمار داخل مصر، كما تم من خلالها استعراض عدد من المشروعات والمبادرات القومية وسبل مشاركة المصريين بالخارج في التنمية المحلية عن طريق المبادرات والمشروعات القومية، وفي مقدمتها المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" لتنمية الريف المصري.



‏‎فيما استعرض عدد من من المصريين بالخارج، قصص نجاحهم ورؤيتهم حول سبل زيادة إشراك المصريين بالخارج في الفرص الاستثمارية الحالية بالدولة، فضلًا عن الاستماع لمقترحات الحضور المتخصص ، حول آليات الترويج وسبل التيسير والتشجيع للمصريين بالخارج في القطاعات الاقتصادية المختلفة وفقا الخريطة الاستثمارية الحالية وضمن خطة التنمية للدولة، كما ناقشت ورش العمل "دور المؤسسات الحكومية والبنوك والمؤسسات المالية وكيانات تشجيع الاستثمار في دعم الاستثمار فيما بعد التحويلات" من خلال عدد من الموضوعات الهامة من بينها أهمية التحول الرقمي في ارتفاع التحويلات النقدية للمصريين بالخارج.



‏‎وقدمت الوزيرة نبيلة مكرم وزيرة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج وافر الشكر على المشاركة الفعالة من كافة الحضور الكريم، وسيتم رفع كافة التوصيات التي خرجنا بها من ورش العمل للجهات المعنية، وإعلانها بشكل رسمي من اللجنة المنظمة للمؤتمر عقب صياغتها في صورتها النهائية.



‏‎تجدر الإشارة إلى أنه عقدت ثلاث ورش عمل في اليوم الثاني والأخير من أيام المؤتمر، وكانت الأولى بعنوان "دعم جهود تنمية المجتمع بعد كوفيد-19: التحديات والفرص والحوافز" وأدار الجلسة الإعلامي أحمد عبد الصمد عضو تنسيقسة شباب الأحزاب والسياسيين ، والثانية بعنوان "توجيه التحويلات نحو الإستثمار: إستعراض فرص الإستثمار في مصر" أدارها محمد سالم عضوٍ تنسيقية شباب الاحزاب والسياسيين والثالثة بعنوان "دور المؤسسات الحكومية وكيانات تشجيع الاستثمار في دعم استثمار ما بعد التحويلات". وقامت بإدارتها الدكتورة حنان وجدي أمينة سر اللجنة الاقتصادية بتنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين.