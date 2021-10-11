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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

20 دقيقة.. محاولات هجومية من منتخب مصر.. وليبيا تعتمد على الكرات الطويلة

عمر مرموش
عمر مرموش

مرت 20 دقيقة من عمر الشوط الأول، بين منتخبي مصر وليبيا بالتعادل السلبي فى اللقاء الذي يجمعهما حاليا علي ملعب بنغازي فى الجولة الـ 4 ، ضمن منافسات التصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم.

 

وبدأ منتخب مصر بالضغط المتواصل من أجل إدراك هدف مبكر لإرباك صفوف منتخب ليبيا.

 

وتوقفت المباراة لإصابة سند الورفلي مدافع المنتخب الليبي بعد اصطدام قوي بمصطفى محمد لاعب منتخب مصر فى الدقيقة 7 .


واحتسب تسلل على مصطفى محمد لاعب منتخب مصر نتيجة تمركز خاطئ خلف مدافعي منتخب ليبيا فى الدقيقة 11 .


وجاءت ركلة حرة مباشرة لليبيا في وسط ملعب منتخب مصر من جهة اليسار، نفذها فيصل بدري بعرضية إلى داخل منطقة الجزاء أبعدها أحمد فتوح برأسية سهلة بعيدا عن مناطق الخطورة فى الدقيقة 12 .


وحاول عمر مرموش لاعب منتخب مصر اختراق منطقة جزاء ليبيا من جهة اليمين لكنه فقد السيطرة على الكرة تحت الضغط الدفاعي القوي من المدافع عبد الله شريف فى الدقيقة 13 .


وجاءت تسديدة ضعيفة للغاية عن طريق مؤيد اللافي لاعب منتخب ليبيا من على حدود منطقة الجزاء مرت إلى جوار القائم الأيسر للمرمى دون خطورة على الحارس محمد الشناوي فى الدقيقة 14 .

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