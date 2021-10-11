عوض تاج الدين: مصر لديها جرعات كبيرة تكفي تطعيم جميع المواطنين

أكد الدكتور محمد عوض تاج الدين مستشار الرئيس للشئون الصحية أن جميع شركات الأدوية المتواجدة في مصر ساعدت بشدة في توفير أدوية علاج كورونا، معلنا أن جميع الأدوية التي كنا نستخدمها لعلاج فيروس كورونا كانت ومازالت متوفرة.

وقال ـ الدكتور تاج الدين ـ في اتصال هاتفي مع قناة "الحياة" الفضائية مساء اليوم الإثنين، إن مصر لديها جرعات كبيرة تكفي تطعيم جميع المواطنين وهناك إقبال على تلقي لقاح كورونا من قبل المواطنين، مشيرا إلى أن العالم أجمع لم يبدأ في إعطاء المواطنين الجرعة الثالثة "التنشيطية" وهي تعتبر إعادة تطعيم من جديد.

وأوضح أن جميع لقاحات كورونا آمنة على السيدات الحوامل والمرضعات ويجب تطعيمهم لحمايتهم من الإصابة، معلنا أن مصر لديها احتياطي كبير من الأكسجين.

وأشار مستشار الرئيس للشئون الصحية، إلى أن الدولة قامت بتطعيم عدد كبير من العاملين في قطاعات التعليم، علاوة على تطعيم الموظفين الذين يتعاملون مع أكبر عدد ممكن من الجمهور.

وأضاف الدكتور تاج الدين أن هناك دولا معينة هي التي قامت بتطعيم من هم أقل من 18 سنة ونحن نقوم بعمل دراسات لتلقيح هذه الفئة ولكن بلقاحات معينة، لافتا إلى أن الأطفال يمكنهم حمل فيروس كورونا ونقله إلى غيرهم من كبار السن.