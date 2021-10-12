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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

برلماني: تكليف صيادلة 2019 انتصار لقوة القانون

النائب عمر درويش
النائب عمر درويش

قال النائب عمر درويش، أمين سر لجنة الإدارة المحلية عن تنسيقية شباب الأحزاب، إن تكليف صيادلة 2019 انتصار لقوة القانون.

 

وأضاف عمر درويش، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “مساء دي ام سي” عبر فضائية “دي ام سي”، أن القرار أنهى الأزمة بشكل كامل تماما، واطمأن كل الصيادلة أننا سنتابع الموضوع باهتمام كبير وكل الخطوات المقبلة فيه.

 

وأشار عمر درويش، إلى أن القطاع الطبي يعاني من عجز شديد بسبب خريجي كليات الطب بشكل عام، مؤكدا أن المجلس أقر بتعيين دفعة 2018 من خريجي الصيدلة بشكل عام وتعيين دفعة 2019 على فترات متقاربة.

 

منع حدوث أزمة

 

ونوه أمين سر لجنة الإدارة المحلية عن تنسيقية شباب الأحزاب بأن تكليف خريجي صيدلة لعام 2018 و2019 أثار أزمة كان من الممكن أن تحدث حالة من اللغط الكبير خلال الأعوام القادمة.


 

 

النائب عمر درويش تنسيقية شباب الاحزاب تكليف صيادلة 2019 قوة القانون القطاع الطبي

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