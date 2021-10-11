القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي تستجيب لشكوى أهالي المحلة الكبرى

أرسل المركز الإعلامي للشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى ردا على الشكوى الواردة تحت عنوان: " يعرضهم للخطر.. أهالي المحلة الكبرى يشتكون من غرق نفق الجابرية ".

جاء فيه أن شركة مياه الشرب مياه الشرب والصرف الصحي بالغربية أفادت بأن نفق الجابرية به مصرف مغطى وعند وجود سده بالغرف الموجودة بتغطية المصرف يسبب طفح بالنفق وشركه مياه الشرب والصرف الصحى بالغربية ليست جهة اختصاص مع العلم عند وجود أي طفح يتم ابلاغنا من الحى ونقوم على الفور بالمساعدة وحل المشكلة بمعدات الشركة وبالتنسيق مع الجهات التنفيذية المختصة.



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