عدد إدارة عندنا.. وزير التعليم: فنلندا فيها 500 ألف طالب فقط.. فيديو

علق الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، على كثافة الطلاب في الفصول، قائلا: "دولة: فنلندا فيها ٥٠٠ ألف طالب فقط.. ده عدد إدارة عندنا".



وأضاف "شوقي"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "الحكاية"، المُذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"،: "لدينا أكثر من 60 ألف مدرسة، ومتوسط عدد الفصول في هذه المدارس مليون و320 ألف فصل".



وأشار: "من المفارقة العجيبة أني كان معايا سفير فلندا عندكم كام"، متابعا: "فنلندا من أول كي جي1 حتى الثانوية العامة لديهم 500 ألف طالب.. ودول أقل من إدارة تعليمية عندنا".

طارق شوقي:نستفيد من فنلندا في تطوير التعليم العام والفني وتنمية الكوادر البشرية

استقبل الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، اليوم، السفير بيكا كوسونن السفير الجديد لفنلندا لدى جمهورية مصر العربية، والوفد المرافق له؛ للتباحث حول موضوعات التعاون المشترك بين مصر وفنلندا في مجال تطوير التعليم العام والتعليم الفنى.



في بداية اللقاء، قدم الدكتور طارق شوقي التهنئة لسفير فنلندا بمنصبه الجديد، مؤكدًا أن مصر تتطلع لمزيد من التعاون مع فنلندا، والاستفادة من خبراتها في مجال تطوير التعليم العام والفنى، وتنمية الكوادر البشرية فى مجال التعليم الفني، والتحول الرقمي.



أكد الوزير أن رؤية تطوير التعليم الفني 2.0 تقوم على رفع جودة التعليم الفني، وتطوير المناهج، وتوفير معلمين ومدربين مؤهلين، وإشراك القطاع الخاص في منظومة التعليم الفني، بالإضافة إلى تحسين الصورة الذهنية للتعليم الفني، وتقديم نموذج دولي متميز يحقق متطلبات التنمية المستدامة ويتوافق مع رؤية مصر 2030.



وأشار الدكتور طارق شوقى إلى أن الوزارة تعمل على تضافر الجهود والتنسيق المستمر مع شركاء التنمية؛ لإصلاح التعليم الفني، وجذب المزيد من الطلاب، عن طريق ربط التعليم الفني بسوق العمل المصري والعربي والعالمي، واستحداث تخصصات جديدة كالذكاء الاصطناعي وصناعة الحلى والمجوهرات والبرمجة وعمل الموانئ، وذلك لتلبية احتياجات سوق العمل.



ومن جانبه، أعرب سفير فنلندا عن سعادته بهذا اللقاء، مشيدًا بالدور الفعال الذى تقوم به مصر في إفريقيا والمنطقة، فضلًا عن الإصلاح الهيكلى والتطور الذي تشهده منظومة التعليم المصرية، والإنجازات التى تحققت فى وقت قصير، مما يدل على الإرادة السياسية والاهتمام بتطوير نظم التعليم.



وخلال اللقاء، ناقش الجانبان إعداد مذكرة تفاهم للاستفادة من خبرات الحكومة الفنلندية فى تطوير التعليم العام، وضمان الجودة والاعتماد فى التعليم والتدريب الفنى والتقنى، والاستعانة بخريجي التعليم الفنى للعمل بالشركات الفنلندية.



ووجه سفير فنلندا الدعوة لوزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، لزيارة فنلندا لتعزيز التعاون بين البلدين فى المجالات ذات الصلة.



حضر اللقاء الدكتور محمد مجاهد نائب الوزير للتعليم الفني، والدكتور عمرو بصيلة رئيس الإدارة المركزية لتطوير التعليم الفنى ومدير وحدة تشغيل وإدارة مدارس التكنولوجيا التطبيقية، ومن الجانب الفنلندى، حضر كيمو لاكسونين الخبير التجارى، ونهى سالم المستشار الإعلامي، وياسر شوقى المستشار التجارى بالسفارة الفنلندية.