عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

عدد إدارة عندنا.. وزير التعليم: فنلندا فيها 500 ألف طالب فقط.. فيديو

طارق شوقي
طارق شوقي

علق الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، على كثافة الطلاب في الفصول، قائلا: "دولة: فنلندا فيها ٥٠٠ ألف طالب فقط.. ده عدد إدارة عندنا".


وأضاف "شوقي"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "الحكاية"، المُذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"،: "لدينا أكثر من 60 ألف مدرسة، ومتوسط عدد الفصول في هذه المدارس مليون و320 ألف فصل".


وأشار: "من المفارقة العجيبة أني كان معايا سفير فلندا عندكم كام"، متابعا: "فنلندا من أول كي جي1 حتى الثانوية العامة لديهم 500 ألف طالب.. ودول أقل من إدارة تعليمية عندنا".

طارق شوقي:نستفيد من فنلندا في تطوير التعليم العام والفني وتنمية الكوادر البشرية

 

استقبل الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، اليوم، السفير بيكا كوسونن السفير الجديد لفنلندا لدى جمهورية مصر العربية، والوفد المرافق له؛ للتباحث حول موضوعات التعاون المشترك بين مصر وفنلندا في مجال تطوير التعليم العام والتعليم الفنى.

في بداية اللقاء، قدم الدكتور طارق شوقي التهنئة لسفير فنلندا بمنصبه الجديد، مؤكدًا أن مصر تتطلع لمزيد من التعاون مع فنلندا، والاستفادة من خبراتها في مجال تطوير التعليم العام والفنى، وتنمية الكوادر البشرية فى مجال التعليم الفني، والتحول الرقمي.
        
أكد الوزير أن رؤية تطوير التعليم الفني 2.0 تقوم على رفع جودة التعليم الفني، وتطوير المناهج، وتوفير معلمين ومدربين مؤهلين، وإشراك القطاع الخاص في منظومة التعليم الفني، بالإضافة إلى تحسين الصورة الذهنية للتعليم الفني، وتقديم نموذج دولي متميز يحقق متطلبات التنمية المستدامة ويتوافق مع رؤية مصر 2030.

وأشار الدكتور طارق شوقى إلى أن الوزارة تعمل على تضافر الجهود والتنسيق المستمر مع شركاء التنمية؛ لإصلاح التعليم الفني، وجذب المزيد من الطلاب، عن طريق ربط التعليم الفني بسوق العمل المصري والعربي والعالمي، واستحداث تخصصات جديدة كالذكاء الاصطناعي وصناعة الحلى والمجوهرات والبرمجة وعمل الموانئ، وذلك لتلبية احتياجات سوق العمل.

ومن جانبه، أعرب سفير فنلندا عن سعادته بهذا اللقاء، مشيدًا بالدور الفعال الذى تقوم به مصر في إفريقيا والمنطقة، فضلًا عن الإصلاح الهيكلى والتطور الذي تشهده منظومة التعليم المصرية، والإنجازات التى تحققت فى وقت قصير، مما يدل على الإرادة السياسية والاهتمام بتطوير نظم التعليم.

وخلال اللقاء، ناقش الجانبان إعداد مذكرة تفاهم للاستفادة من خبرات الحكومة الفنلندية فى تطوير التعليم العام، وضمان الجودة والاعتماد فى التعليم والتدريب الفنى والتقنى، والاستعانة بخريجي التعليم الفنى للعمل بالشركات الفنلندية.

ووجه سفير فنلندا الدعوة لوزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، لزيارة فنلندا لتعزيز التعاون بين البلدين فى المجالات ذات الصلة.
        
حضر اللقاء الدكتور محمد مجاهد نائب الوزير للتعليم الفني، والدكتور عمرو بصيلة رئيس الإدارة المركزية لتطوير التعليم الفنى ومدير وحدة تشغيل وإدارة مدارس التكنولوجيا التطبيقية، ومن الجانب الفنلندى، حضر كيمو لاكسونين الخبير التجارى، ونهى سالم المستشار الإعلامي، وياسر شوقى المستشار التجارى بالسفارة الفنلندية.

طارق شوقي وزير التربية والتعليم الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم برنامج الحكاية الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم الثانوية العامة التربية والتعليم وزير التعليم فنلندا تطوير التعليم

ترشيحاتنا

وزير التعليم: سنمنع الأهالي من دخول المدارس.. فيديو

بأمر رئاسي.. الجزائر تتخذ إجراء بخصوص سفيرها في المغرب

أول تعليق من الإمارات على تشكيل الحكومة في تونس

بعثة الزمالك تغادر القاهرة متجهة إلى كينيا استعدادًا لمواجهة توسكر

عمرو أديب بعد فوز المنتخب: موضوع شريف وأفشة مات.. فيديو

رابط نتيجة تقليل الاغتراب لطلاب الشهادات الفنية 2021

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

لغز ميكروباص كوبري الساحل.. انتشال جزء السور المنهار من مياه النيل

شاهد.. كهربا يدعم جنش بعد بكائه على الهواء

منتخب مصر يسجل الثالث بقدم رمضان صبحي فى شباك ليبيا

غدا.. قطع المياه عن مدينتين في المنوفية 8 ساعات

انفعل على عصام الحضري .. محمد الشناوي يخرج مصابا فى لقاء ليبيا

أحمد ناجي : ما فعله الحضري مع رباعي المنتخب لا يجوز

قرار جمهورى بتعيين معاونين للنيابة العامة من دفعتى 2017 و 2018

صدام عنيف.. صحيفة جنوب إفريقية تلمح لرحيل بيتسو موسيمانى عن الأهلي

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

حقق مستر أولمبيا للمرة الثانية .. كيف يحافظ بيج رامي على لقبه في الأعوام القادمة؟

مهرجان رياضي لـ المحاربين القدماء في الذكرى 48 لانتصارات أكتوبر.. صور

شاهد.. رسائل أبناء عمرو دياب له في عيد ميلاده

تجهيزات الدورة الخامسة لمهرجان الجونة.. صور

فيديو

اختارت الفضيحة.. نقيب الممثلين يتدخل في أزمة رحمة حسن وهاني أسامة

فيديوجراف.. اختفاء السيارة والضحايا.. استمرار لغز ميكروباص كوبري الساحل

سر الخزان 702 .. حريق الزهراني لغز جديد في لبنان .. فيديو

خالد الصاوي الأحدث.. نجوم أقعدهم المرض على كراسي متحركة.. فيديوجراف

المزيد

ساحة رأي

د. ضحى بركات تكتب: عام دراسى سعيد

د.هادي التونسي يكتب: تأملات في حفلة صاخبة

رمضان البيه يكتب: العقائد في الإسلام «6»

فيروز نبيل تكتب: مفيش مستحيل

د.إيمان غنيم تكتب: تجربتي وعُرس النقابة الانتخابي

د. نجلاء شمس تكتب: الصراع الثنائي بين النوع الإنساني

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

احمد قنديل

لغز «900900»

د.احمد فخرى

الضغوط البيئية والمناعة العصبية النفسية

د. جهاد عودة

«الصراع الدولى من أجل السلام الدائم»: المعضلة الفرنسية

ريهام مازن

ماذا حدث في إسرائيل يوم كيبور؟

د.على ثابت

خسائرنا من أمريكا إلى الهند

د.مجدي بدران

الأمراض التنفسية الوراثية نتيجة زواج الأقارب

المستشار أسـامة الصعيدي

ثقافة النجاح.. وحكاية «مرموش» مع «صلاح»

د. محمد مبروك

التطعيم ضد كورونا وحق المجتمع

اﻟﻤﺰﻳﺪ