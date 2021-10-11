إزالة التعديات علي نهر النيل في فوة بكفر الشيخ

شن مجلس مدينه فوة بمحافظة كفر الشيخ، حملات للنظافة والتجميل، ازالة التعديات علي نهر النيل، تنفيذاً لتوجيهات اللواء جمال نور الدين، محافظ كفرالشيخ، وذلك ضمن الخطة المتكاملة التي وضعتها المحافظة بالتنسيق مع الأجهزة التنفيذية للارتقاء بمستوى الخدمات العامة بمختلف القطاعات الخدمية المقدمة للمواطنين.

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شن وائل فرج، رئيس مركز ومدينة فوة، حملة مكبرة لإزالة التعديات على أملاك النيل بزمام المركز والمدينة بالتنسيق مع المختصين بالإدارة العامة لحماية نهر النيل ومديرية الأمن.

وأكد رئيس المركز والمدينة على أن الحملات مازالت مستمرة لإزالة أية تعديات وشدد على أنه لا تهاون مع المتعدين على أملاك الدولة.

كما تابع وائل فرج، رئيس مركز ومدينة فوه، أعمال النظافة العامة بالقرى، مشدداً على ضرورة بذل أقصى الجهود ورفع تجمعات القمامة أولاً بأول والتواصل المباشر مع المواطنين وحل مشاكلهم فوراً.

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