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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

تعليق وزير التعليم على جلوس طلاب على الأرض.. فيديو

جلوس الطلاب على الارض
جلوس الطلاب على الارض

علق الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، على أزمة صور جلوس طلاب على الأرض في أحد الفصول فى أول أيام العام الدراسى الجديد لخلوه من المقاعد بمدرسة الخانكة.

 

وقال "شوقي"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "الحكاية"، المُذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"،: "في كل مرة نبدأ عام دراسي يحدث مثل هذه الواقعة وللأسف هذا لا يلفت انتباه المواطنين"، متابعا: "في بداية الامتحانات الإلكترونية عام 2019 حدث تجمهر وتم تصويره من 8 زوايا ومعنى هذا أنه كان مرتب له".


وأضاف: "صور التجمهر انتشرت كالنار في الهشيم وتم تداولها في مواقع معادية كما انتشرت صورة فصل الخانكة"، لافتا: "صورة فصل الخانكة صورة طبق الأصل في الطريقة والفكرة وسرعة الانتشار وسرعة خلق حالة بين المواطنين".


وأشار: "نتحدث عن فصل في مليون و320 ألف فصل، وهذا نسبة نجاح عالية جدا"، موضحا: "حصلنا على تقرير من المحافظات بأن المدارس تسير بانتظام وجيدة ولا يوجد بها أي مشاكل"، مؤكدا: "خلال 8 ساعات تغير المدير والفصول اتفرشت".

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