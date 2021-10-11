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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

أول تعليق للخارجية الروسية على انتخابات العراق: نحترم إرادة الشعب

الانتخابات العراقية
الانتخابات العراقية

علقت  وزارة الخارجية الروسية في بيان لها  على الانتخابات البرلمانية المبكرة في العراق، مشيدة بما سارت عليه الأمور، وفق ما ذكرت وسائل إعلام روسية.

قالت الخارجية الروسية أنه تم الاعتراف بصلاحية الانتخابات من قبل المفوضية العليا للانتخابات وبعثة الأمم المتحدة.

وجاء في نص البيان: "نحن نقدر عاليا جهود الحكومة العراقية في الإعداد وإجراء التصويت في جميع أنحاء البلاد.. تنظر موسكو إلى التنظيم الناجح للتعبير عن إرادة المواطنين العراقيين في سياق وضع اجتماعي واقتصادي صعب واستمرار التهديدات الإرهابية كحدث مهم على طريق زيادة تحسين الوضع في البلاد وضمان الاستقرار السياسي والأمن الداخلي".

وأضاف: "نحترم الاختيار السيادي للشعب العراقي، ونعرب عن أملنا في تشكيل مبكر لحكومة جديدة شاملة وقادرة في العراق، من خلال المشاركة التي يظهر فيها ممثلو القوى السياسية الرئيسية والجماعات العرقية والطوائف في البلاد استعدادهم للعمل بانسجام لتحقيق الأهداف الوطنية".

وتابع: "نحن على استعداد لمواصلة تقديم الدعم الفعال للعراق الصديق للتغلب على الآثار السلبية للأزمة الاجتماعية والاقتصادية ومكافحة الإرهاب الدولي، وذلك في المقام الأول من خلال تطوير تعاون ثنائي متعدد الأوجه متبادل المنفعة".

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