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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

عقب الفوز الكبير على ليبيا.. الرياضيون في الإسكندرية يهنئون المنتخب المصري

منتخب مصر
منتخب مصر

هنأ كابتن يوسف حمدي، لاعب منتخب مصر والزمالك والاتحاد السابق، بالتهنئة للمنتخب مصر بعد فوزه على منتخب ليبيا بثلاثة أهداف نظيفة، وذلك في إطار الجولة الرابعة من تصفيات كأس العالم.
وقال كابتن يوسف حمدي، إن المنتخب المصري أدى مباراة كبيرة خارج ملعبه، متمنيًا التوفيق للفريق خلال المباريات القادمة لتحقيق حلم المصريين في الوصول إلى كأس العالم.

 

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من جانبه، قال الأستاذ إسلام سويلم، عضو منطقة الإسكندرية للكاراتيه السابق، إن لاعبو المنتخب وجهازهم الفني قدموا أداءً مشرفًا خلال المباراة، وبالإعداد الجيد والالتزام، سيحقق الفريق أحلام الجماهير.
وأكد ان المنتخب المصري قادر بنجومه بقيادة محمد صلاح تحقيق إنجاز تاريخي والوصول لكأس العالم للمرة الثانية على التوالي لأول مرة في التاريخ، وإسعاد الشعب المصري العظيم.
وقال كابتن محمد رشوان، بطل مصري الأوليمبي وصاحب أوليمبية لوس أنجلوس 1984، إن لاعبي المنتخب الوطني وأعضاء جهازه الفني قدموا مثلاً متميزاً لقدرة المصريين في تحقيق الفوز المباراة تلو المباراة، وننتظر منهم المزيد من النجاحات والإنجازات لرفع اسم مصر عالياً.

مصر محمد صلاح منتخب مصر المنتخب الوطني كأس العالم الشعب المصري

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