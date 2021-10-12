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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

أخبار التوك شو|محاولات لحل لغز ميكروباص كوبري الساحل.. أهمية مشاركة السيسي في قمة دول تجمع فيشجراد

اخبار التوك شو
اخبار التوك شو

تناولت برامج التوك شو خلال الساعات الماضية العديد من القضايا والموضوعات نرصد أبرزها خلال التقرير التالي:

 

عزة مصطفى عن ميكروباص الساحل: أتمنى يكون البلاغ كاذب
قالت الإعلامية  عزة مصطفى، إن حالة من الغموض تحيط بميكروباص كوبري الساحل، موضحة أن شهود العيان قالوا إن السيارة كانت قادمة من إمبابة إلى ميدان التحرير، مضيفة أنه لم يتم التوصل لأي شئ واضح بشأن الواقعة.


وأكدت عزة مصطفى، في برنامجها صالة التحرير، المذاع عبر شاشة صدى البلد، اليوم الاثنين، أنه رغم مرور ما يقرب من 24 ساعة على الحادثة لكن لم نرى الميكروباص ولم يتم التوصل له في نهر النيل، ولم يتم أيضا وصول بلاغات إلى الأجهزة الأمنية بتغيب أشخاص.


وأضافت  عزة مصطفى: "اتنمى أن يكون الحادث غير حقيقي وأن يكون البلاغ كاذب"، مقدمة التحية للأجهزة الأمنية المصرية على سرعة التحرك في الأمر بشكل نقدره ونحترمه جميعا.

 

الفكرة تمنع أي تلاعب.. الأوقاف: تفعيل الأذان الموحد في 3500 مسجد
كشف الدكتور هشام عبد العزيز رئيس القطاع الديني في وزارة الأوقاف، تفاصيل تفعيل الأذان الموحد في مساجد محافظات الجمهورية كافة.

وأكد  الدكتور هشام عبد العزيز، في مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى، مقدمة برنامج صالة التحرير، المذاع عبر شاشة صدى البلد، مساء اليوم الاثنين، أنه أطلقنا هذا الأمر منذ عام 2019، متابعا أن :"هذه الفكرة تمنع أي تلاعب بأي حاجة تانية".

وتابع الدكتور هشام عبد العزيز رئيس القطاع الديني في وزارة الأوقاف، أن نراعي فروق التوقيت في كل محافظة ونعمل حاليا في محافظة القاهرة، مستدركا أن في كل مسجد سيكون هناك جهاز استقبال يعمل على “الشعيرة”، ويرفع من خلاله صوت الأذان.

وأكمل الدكتور هشام عبد العزيز رئيس القطاع الديني في وزارة الأوقاف، أن تفعيل الأذان الموحد في 3500 مسجد، لافتا إلى أنه سيتم التعميم على باقي محافظات الجمهورية خلال الفترة المقبلة.

 

أسعار البيض تواصل الارتفاع .. «منتجي الدواجن» يكشف السبب الحقيقي
كشف أحمد عبدالله نائب رئيس شعبة بيض المائدة بالاتحاد العام لـ منتجي الدواجن، أسباب ارتفاع أسعار البيض في الأسواق المصرية خلال الفترة الأخيرة.

وأكد أحمد عبدالله، في مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى، مقدمة برنامج صالة التحرير، المذاع عبر شاشة صدى البلد، مساء اليوم الاثنين، أن ارتفاع أسعار البيض وانخفاضه مرة أخرى في الأسواق المصرية يعود للأسعار العالمية، مشيرا إلى أن الأسعار العالمية تحكم الأسعار في مصر بلا شك.

وأضاف  أحمد عبدالله نائب رئيس شعبة بيض المائدة بالاتحاد العام لـ منتجي الدواجن، أن سعر المنتج المصري مرتبط ارتباطا وثيقا بسعر الخامات، متوقعا استمرار حالة عدم الاستقرار في أسعار البيض خلال الفترة المقبلة. 

 

تناولت برامج التوك شو خلال الساعات الماضية العديد من القضايا والموضوعات نرصد أبرزها خلال التقرير التالي:

تعرف على أسعار الذهب اليوم الاثنين 11 -10-2021
استعرض برنامج "8 الصبح" المُذاع على فضائية "dmc"، تقريرًا مُفصلًا عن أسعار الذهب اليوم في مصر، اليوم الاثنين 11-10-2021.

جراح يستجيب لمريضة طلبت سماع الموسيقى لتخفيف آلامها |شاهد
عرضت فضائية " العربية " فيديو لـ جراح لبناني يعزف لمريضة طلبت السماع لـلموسيقى للتخفيف من آلامها .


تصل لرعدية.. الأرصاد: سقوط أمطار على هذه المناطق اليوم وغدا
قالت الدكتورة إيمان شاكر، مدير مركز الاستشعار عن بعد بهيئة الأرصاد الجوية، إنه بالفعل تم بدء فصل الخريف يوم 22 سبتمبر، ولكن بداية من هذا الأسبوع سيكون هناك إرتفاع طفيف بدرجات الحرارة بحوالي من درجة إلى درجتين على كافة أنحاء الجمهورية.


أصغر مهندسة بمشروعات العاصمة الإدارية: مبسوطة ببلدي وهي بتكبر كل يوم |تفاصيل
قالت أريج برغش ، أصغر مهندسة تعمل بمشروعات العاصمة الإدارية، إنها تشعر بالفخر والاعتزاز ببلدها وهي بتكبر ، متابعة :" مبسوطة جدا أني بحقق مشروعي " .


دلالات مشاركة الرئيس السيسي في قمة فيشجراد .. خبير يجيب
علق الدكتور أحمد سيد أحمد ، خبير العلاقات الدولية بجريدة الأهرام ، على زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي لدولة المجر للمشاركة في قمة "  فيشجراد " ، قائلا : " الزيارة تأتي في سياق الطفرة الكبيرة التي شهدتها العلاقات المصرية مع الدول الأوروبية " .

أول تعليق من الثروة الداجنة على ارتفاع أسعار "الفراخ والبيض" |شاهد
علق الدكتور عبد العزيز السيد ، رئيس شعبة الثروة الداجنة ، على ارتفاع سعر الدواجن والبيض ، موضحا أن أسعار كرتونة البيض في بعض الأسواق غير مبررة في ظل الإنتاج الجيد.

وصول السيسي إلى العاصمة المجرية للمشاركة في قمة دول تجمع فيشجراد مع مصر
أعلن متحدث الرئاسة، السفير بسام راضي، عن وصول الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى العاصمة المجرية بودابست للمشاركة فى قمة دول تجمع فيشجراد مع مصر وذلك وفقا لما أذاعته فضائية “إكسترا نيوز” منذ قليل.

 

هريدي يوضح أهمية مشاركة السيسي في قمة دول تجمع فيشجراد
كشف السفير حسين هريدي  مساعد وزير الخارجية الأسبق، أهمية مشاركة الرئيس عبد الفتاح السيسي في قمة دول تجمع فيشجراد.


وأكد حسين هريدي، في مداخلة هاتفية بالإعلامية عزة مصطفى، مقدمة برنامج صالة التحرير، المذاع عبر شاشة صدى البلد، مساء اليوم الإثنين، أن قمة دول تجمع فيشجراد تمثل مركز ثقل في وسط وشمال أوروبا وفي الاتحاد الأوروبي، مشيرا إلى أن الدول الأربعة أعضاء في حلف شمال الأطلنطي وفي الاتحاد الأوروبي.


وتابع السفير حسين هريدي مساعد وزير الخارجية الأسبق، أن هذه الدولة تبني أسس جديدة تقوم على مجالات تعاون عديدة مع مصر، مستدركا أن التعاون مع المجر يتمثل في مشروع مجري مصري كبير.


وأكمل السفير حسين هريدي مساعد وزير الخارجية الأسبق، أن توطين تكنولوجيا وصناعة القطارات في مصر ضمن الأشياء الهامة في هذا الأمر، مشيرا إلى أن لهذه الزيارة أهمية استراتيجية كبيرة.

عزة مصطفي هشام عبد العزيز وزارة الأوقاف منتجي الدواجن اسعار البيض

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