الكويت.. وزير الدفاع يكشف تفاصيل السماح بتجنيد النساء في الجيش

أعلن نائب رئيس مجلس الوزراء في الكويت وزير الدفاع الشيخ حمد جابر العلي أنه سيصدر غداً الثلاثاء قراراً بشأن قبول انخراط المرأة الكويتية في السلك العسكري بالجيش الكويتي ضمن منتسبي القوات المسلحة.

وقال وزير الدفاع الكويتي في تصريحات لصحيفة "القبس" الكويتية إن القرار "يأتي بتوجيهات وإرشادات ودعم وتشجيع من القيادة السياسية في البلاد لالتحاق المرأة الكويتية بالسلك العسكري»، مضيفا أن "الخطوة الأولى هي قبول المرأة الكويتية في الهيئة الطبية والخدمات المساندة ضابطات وضابطات صف".

وأضاف العلي أن "المرحلة المقبلة التالية لإصدار القرار ستتضمن تشكيل لجان لوضع أسس القبول وشروطه ومتطلباته، وقواعد التدريب"، مشيرا إلى أن القرارات التنفيذية التي ستصدر لاحقاً بشأن تنظيم التحاق المرأة الكويتية بالسلك العسكري، ومدة الدورة التدريبية اللازمة وتاريخ عقدها حتى يتم تخريج المنتسبات من أجل العمل جنباً إلى جنب مع إخوانهن من رجال القوات المسلحة.

وتابع وزير دفاع الكويت "وجدنا أثناء قيامنا بعمل معرض في مجمع الأفنيوز تحت شعار "كن منهم" ضمن الحملة الترويجية للانتساب للجيش الكويتي، أن هناك استفسارات كثيرة وردتنا من الأخوات المواطنات، بشأن موعد السماح بقبولهن في الجيش".

وأضاف الوزير العلي أن "الأعداد الكبيرة التي جاءت إلينا شجعتني على اتخاذ هذا القرار، خاصة أن المرأة الكويتية أثبتت جدارتها في كل المجالات وتبوأت منصب قاضية، إلى جانب توليها مناصب قيادية رفيعة المستوى في الدولة".

وأكمل الوزير الكويتي تصريحاته قائلا "أثناء زياراتي للورش الفنية في الجيش الكويتي لفت نظري وجود أخوات كويتيات يعملن بصفة مدنية في هذه الورش الفنية، بجانب إخوانهن العسكريين، وبات بإمكان أولئك المدنيات أن يتحولن إلى عسكريات في المرحلة المقبلة إذا رغبن في ذلك".

وأوضح أن "كل هذه المعطيات والأجواء الإيجابية والإقبال النسائي على الالتحاق بالجيش، دفعتنا إلى التعجيل بفتح المجال لقبول الكويتيات في السلك العسكري".

كانت وسائل إعلام محلية في الكويت أكدت أن وزير الدفاع بصدد إصدار قرار بشأن قبول انخراط المرأة الكويتية في السلك العسكري بالجيش الكويتي ضمن منتسبي القوات المسلحة.

وذكرت صحيفة "القبس" نقلا عن مصادرها، أن القرار المرتقب يستهدف السماح للمرأة الكويتية بالالتحاق بشرف الخدمة العسكرية بجانب أخوانها الرجال من حماة الوطن والدفاع عن ترابه كضباط وضباط صف.