قد تؤثر على الكهرباء.. تحذيرات من عاصفة تضرب الأرض اليوم وغدا

قالت صحيفة “ديلي ستار” إن عاصفة شمسية كبيرة قد تتسبب في فشل شبكات الكهرباء، وظهور الشفق القطبي في إسكتلندا، اليوم ، وفقًا لمكتب الأرصاد الجوية الأمريكية.

وأفادت الصحيفة بأن الأرض تتعرض لتوهج شمسي هائل اليوم والغد، حيث حذرت وكالة الأرصاد الجوية الأمريكية، شركات الطاقة، من توقع حدوث "تقلبات ضعيفة في شبكة الكهرباء"، بينما يتعين على مؤسسات الفضاء أن تراقب "المخالفات" في أقمارها الصناعية.



فيما تم رصد التوهج الشمسي، المعروف باسم "الحقن الكتلي الإكليلي"، لأول مرة، يوم السبت.



ونوهت الصحيفة بأن هذا التوهج الشمسي؛ ناتج عن انفجار ضخم للبلازما الإلكترونية المنبعثة من سطح الشمس للفضاء، ولكن النبأ السار لمن هم في اسكتلندا أو أيرلندا الشمالية؛ هو أن التوهج من المحتمل أن يتسبب في ظهور الشفق القطبي في السماء؛ مما يمنح الناس فرصة لرؤية الظاهرة المذهلة.



بينما ذكرت إحدى الدراسات التي تم تقديمها خلال الصيف، أن عاصفة شمسية قوية بما يكفي، يمكن أن تخلق "نهاية العالم على الإنترنت"، وتترك العالم بلا اتصال بالإنترنت لعدة أشهر.