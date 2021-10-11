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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

سالي مزروع تروي معاناة غلاء ملابس المدارس.. وخيري رمضان يرد: فنانين كبار بيلبسوا من الوكالة

خيرى رمضان
خيرى رمضان

أكدت سالي مزروع، صاحبة مبادرة يوميات ماما جديدة، إن المجتمع بحاجة إلى ثقافة الاستغناء في الوقت الحالي لمجاراة متطلبات المعيشة، بالاضافة إلى أنه ليس بالضرورة شراء ملابس المدارس أو الملابس الشتوية والصيفية في الموسم نفسه، يمكن شراء مستلزماتنا في أوقات التصفيات السنوية والأوكازيونات، قائلة: انتظار الأوكازيون لشراء الملابس مثال على التكيف مع غلاء الأسعار.

 

وأضافت سالي مزروع، خلال حوارها مع الإعلامي خيري رمضان وكريمة عوض، في برنامج حديث القاهرة، المذاع عبر قناة القاهرة والناس، أن شراء الأطعمة من الخارج اسمه "خراب بيوت" ولن يشبع ولا يُغني من جوع، متابعة أن الأم عليها دور كبير منذ بداية تنشأت أطفال على الالتزام بأكل البيت، مؤكدة ضرورة التعامل مع الأولاد في البيوت بتوفير الأكل البيتي الذي يشمل " الرز - الخضار - السلطة - اي نوع من البروتين".


وفي المقابل، قال الإعلامي خيري رمضان، إن هناك بعض الأسماء الكبيرة من الفنانين الموجودة حاليا تتفق مع بعض محلات في الوكالة لشراء الملابس المستعملة، متابعًا: بتكون ملابس براندات ويتم تنظيفها، ويظهروا في حفلات الغناء بالملابس المستعملة عادي ودا اسمه فنان مش مجرد شخص عادي، قائلا: مش عيب خالص اني أستخدم لبس مستعمل وأنا بعتبره ذكاء لمجاراة متطلبات الحياة وغلاء المعيشة.. أنا ليه أروح أدفع في بدلة 20 ألف جنيه عشان اظهر بيها في حفلة أو مناسبة مثلا.

 

سالي مزروع اخبار التوك شو متطلبات المعيشة غلاء الأسعار خيري رمضان

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