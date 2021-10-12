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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

أخبار السيارات| تعرف على أشهر 4 سيارات طائرة.. سعر ومواصفات مرسيدس اس كلاس 2022

أخبار السيارات
أخبار السيارات

نشر موقع "صدى البلد"، مجموعة متنوعة من أخبار السيارات خلال الساعات الماضية، متضمنة أخبارا وتقارير جديدة عن أسعار ومواصفات السيارات، فضلا عن تقارير عالمية.. نستعرض أبرزها.

 

بعضها لسباقات السماء... تعرف على أشهر 4 سيارات طائرة

 

استحوذت السيارات الطائرة على مخيلة عدد كبير من محبي ومصنعي ومصممي السيارات حول العالم والبعض رآها الحل الأمثل لتوفير الوقت وتفادي الضجيج.

 

بعد طرحها في السعودية.. سعر ومواصفات مرسيدس اس كلاس 2022

 

أطلقت عملاق صناعة السيارات الألمانية شركة مرسيدس سيارتها السيدان الفخمة، من طراز اس كلاس مايبخ موديل 2022، داخل السوق السعودي للسيارات، و تعد من سيارات الدفع الرباعي 4 matic  التي تجمع بين المرونة و القوة بالإضافة إلى الإبداعات التقنية الجديدة التي قدمتها مرسيدس في هذه السيارة كما تأتي بتصميم ديناميكي جديد.

 

الميكانيكى بيقولك.. تعرف على أعراض تلف كونتاكت السيارة

 

يتعرض جميع مالكي السيارات لبعض المشكلات المفاجئة، ومن بينها تلف أجزاء فى محرك السيارة، وفي حالة عدم الدراية بكيفية صيانة اللازمة ، ومحاولة تشغيل المحرك ربما يكلف الأمر خسارة جزء من المحرك أو خسارته بالكامل.

 

أحدث أسعار ميتسوبيشي إكليبس موديل 2022 في مصر

 

أعلن الوكيل المحلى المصري للعلامة التجارية ميتسوبيشي اليابانية لصناعة السيارات، عن الأسعار الجديدة لطراز اكليبس موديل 2022 الجديد داخل السوق المصري للسيارات، التي تنتمى الى فئة السيارات متعددة الاستخدام SUV.

 

باقة 25 ألف دينار .. أسعار ومواصفات 5 سيارات SUV موديل 2021 في الكويت

 

أبهرت شركات تصنيع السيارات الألمانية واليابانية محبيها حول العالم بتقديم أفخم و أقوي طرازات السيارات على الإطلاق، خاصة السيارات الرياضية المتعددة الاستخدامات SUV، و بالتحديد في السوق الكويتي للسيارات ، و على رأس هذه الشركات العريقة النسخ ذات المواصفات القوية و الرفاهية و الفخامة المطلقة.

 

مواصفات وأسعار سيارة Hyundai Sonata موديل 2022 في السعودية

 

تعتبر شركة هيونداي الكورية واحدة من أكبر وأشهر الشركات المصنعة للسيارات في العالم وتحتل الشركة المركز الثاني في كوريا الجنوبية وتشتهر بالعديد من الإصدارت المميزة التي تكتسب شعبية كبيرة حول العالم.

 

بوجاتي شينتوديتشي 2022 النادرة أحدث مقتنيات كرستيانو رونالدو

 

جذبت سيارة بوجاتي شينتوديتشي موديل 2022 الأسطورية الحصرية اهتمام ومحبي السيارات حول العالم لما تمتلكه السيارة من أمكانيات ميكانيكية مذهلة وسرعة رهيبة بالإضافة لتصميمها الرياضي الشرس والمميز، وتأتي في إطار احتفال العملاق الفرنسي بوجاتي بمرور 110 أعوام على إنتاج أول سيارة لها ويعني اسم "شينتوديتشي" رقم 110 باللغة الإيطالية .

اخبار السيارات اخبار السيارات مرسيدس اس كلاس 2022 سيارات طائرة

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