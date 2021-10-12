أخبار السيارات| تعرف على أشهر 4 سيارات طائرة.. سعر ومواصفات مرسيدس اس كلاس 2022

نشر موقع "صدى البلد"، مجموعة متنوعة من أخبار السيارات خلال الساعات الماضية، متضمنة أخبارا وتقارير جديدة عن أسعار ومواصفات السيارات، فضلا عن تقارير عالمية.. نستعرض أبرزها.

استحوذت السيارات الطائرة على مخيلة عدد كبير من محبي ومصنعي ومصممي السيارات حول العالم والبعض رآها الحل الأمثل لتوفير الوقت وتفادي الضجيج.

أطلقت عملاق صناعة السيارات الألمانية شركة مرسيدس سيارتها السيدان الفخمة، من طراز اس كلاس مايبخ موديل 2022، داخل السوق السعودي للسيارات، و تعد من سيارات الدفع الرباعي 4 matic التي تجمع بين المرونة و القوة بالإضافة إلى الإبداعات التقنية الجديدة التي قدمتها مرسيدس في هذه السيارة كما تأتي بتصميم ديناميكي جديد.

يتعرض جميع مالكي السيارات لبعض المشكلات المفاجئة، ومن بينها تلف أجزاء فى محرك السيارة، وفي حالة عدم الدراية بكيفية صيانة اللازمة ، ومحاولة تشغيل المحرك ربما يكلف الأمر خسارة جزء من المحرك أو خسارته بالكامل.

أعلن الوكيل المحلى المصري للعلامة التجارية ميتسوبيشي اليابانية لصناعة السيارات، عن الأسعار الجديدة لطراز اكليبس موديل 2022 الجديد داخل السوق المصري للسيارات، التي تنتمى الى فئة السيارات متعددة الاستخدام SUV.

أبهرت شركات تصنيع السيارات الألمانية واليابانية محبيها حول العالم بتقديم أفخم و أقوي طرازات السيارات على الإطلاق، خاصة السيارات الرياضية المتعددة الاستخدامات SUV، و بالتحديد في السوق الكويتي للسيارات ، و على رأس هذه الشركات العريقة النسخ ذات المواصفات القوية و الرفاهية و الفخامة المطلقة.

تعتبر شركة هيونداي الكورية واحدة من أكبر وأشهر الشركات المصنعة للسيارات في العالم وتحتل الشركة المركز الثاني في كوريا الجنوبية وتشتهر بالعديد من الإصدارت المميزة التي تكتسب شعبية كبيرة حول العالم.

جذبت سيارة بوجاتي شينتوديتشي موديل 2022 الأسطورية الحصرية اهتمام ومحبي السيارات حول العالم لما تمتلكه السيارة من أمكانيات ميكانيكية مذهلة وسرعة رهيبة بالإضافة لتصميمها الرياضي الشرس والمميز، وتأتي في إطار احتفال العملاق الفرنسي بوجاتي بمرور 110 أعوام على إنتاج أول سيارة لها ويعني اسم "شينتوديتشي" رقم 110 باللغة الإيطالية .