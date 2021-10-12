أحمد الورداني: مصر ستشارك بعدد لاعبين أكبر في البطولات العالمية لكمال الأجسام

قال أحمد الورداني بطل العالم في كمال الأجسام، إن مصر ستشارك في البطولات القادمة خاصة بطولة العالم لكمال الاجسام مستر أولمبيا العام المقبل بعدد لاعبين أكبر، ونعد الشعب المصري بتحقيق الفوز بمراكز متقدمة في البطولة.

وأضاف الورداني، خلال تصريحات له لبرنامج “من مصر” عبر فضائية “سي بي سي”، أنني أهنئ مصر بعد حصول البطل المصري بيج رامي على لقب مستر اولمبيا للمرة الثانية على التوالي.

وكان بيج رامي قد حقق لقب مستر أولمبيا 2020 للمرة الأولى في تاريخه ليكون أول مصري وإفريقي وثاني لاعب عربي يحقق ذلك الإنجاز.

أساطير كمال الأجسام

وتفوق بيج رامي في النهائي على أساطير كمال الأجسام أبرزهم الأمريكي فيل هيث حامل اللقب ٧ مرات والبطل الإيراني هادي شَوبان وبطل العام السابق براندون كيري والهولندي وليم بوناك وغيرهم.

وسيطر البطل المصري على المنافسة ليصبح الفائز رقم 16 في تاريخ البطولة الأهم في كمال الأجسام.