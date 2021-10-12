"الحضري" بعد الفوز علي ليبيا: مبروك لمصر وجماهيرها وحرَّاسنا

علق عصام الحضري مدرب حراس مرمي منتخب مصر بعد فوز منتخب مصر علي ليبيا .

ونشر عصام الحضري صورة له برفقة محمد الشناوي ومحمد صبحي ومحمد أبو جبل، وعلق عليها: “ألف مبروك لمصر وجماهير مصر العظيمة فوز منتخب مصر و3 نقاط مهمة في مشوار التصفيات.. ألف سلامة عليك يا شناوي، ومبروك تألقك يا جبل ومبروك لكل الحراس صبحي وبسام وجودكم واستعدادكم في أي وقت تكونوا على قدر المسؤولية ونفس المستوى، وإن شاء الله موفقين دايما يا رجالة”.



وتعرض محمد الشناوي حارس منتخب مصر للإصابة خلال مباراة ليبيا دون تدخل أي لاعب فى كرة مشتركة.

ودفع مدرب المنتخب، بـ محمد أبوجبل فى الدقيقة 27، وأثناء خروج محمد الشناوي ظهر عليه الغضب وعاتب عصام الحضري بأنه شارك فى مباراة اليوم.

وحقق منتخب مصر فوزا مستحقا على ليبيا بثلاثة أهداف دون رد، فى المباراة التي جمعت الفريقين على ملعب بنغازي فى الجولة الـ الرابعة ، ضمن منافسات التصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم.

وتأهل منتخب ألمانيا لنهائيات بطولة كأس العالم « قطر 2022» بفوزه على مقدونيا الشمالية بأربعة أهداف دون مقابل، في المباراة التي جمعتهما في الجولة الثامنة من التصفيات.

وأكدت إدارة الأهلي، أن بيتسو موسيماني المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي مستمر في أداء عمله حتي نهاية تعاقده.

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