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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ثقافة

فراشة الفلوت توقع كتاب المسرح البوليفوني

دكتورة رانيا يحيى
دكتورة رانيا يحيى رئيس قسم فلسفة الفن بأكاديمية الفنون

بعد ساعات قليلة يتم توقيع كتاب المسرح البوليفونى فنون ما بعد الحداثة للدكتورة رانيا يحيى رئيس قسم فلسفة الفن بأكاديمية الفنون وعضو المجلس القومى للمرأة وعازفة الفلوت بدار الأوبرا ،وذلك فى المركز الدولى للكتاب التابع للهيئة المصرية العامة للكتاب.


يناقش الكتاب الأستاذ الدكتور سامح صابر العميد الأسبق للمعهد العالى للنقد الفنى بأكاديمية الفنون ،والناقد المسرحى الكبير الأستاذ محمد الروبى ،وتدير اللقاء الكاتبة الصحفية المتميزة منى حجاب ،وذلك فى حضور الفنان المخرج انتصار عبد الفتاح صاحب التجارب الإخراجية المتميزة والذى قامت مؤلفة الكتاب بالتطبيق على مجمل أعماله بدءاً من مرحلة البدايات مع عرض العربة الشعبية والدربكة ،ومروراً بأطياف المولوية ،كونشيرتو ،صوناتا ،ترنيمة 1 ،2 ،طقوس السمو ،وغيرها من الأعمال ،ووصولاً بعرضه الأخير صبايا مخدة الكحل والذى أعاد إنتاجه لعرض مخدة الكحل الذى عرض عام 1998 وحصل على الجائزة الأولى من المهرجان التجريبى.


ويعتبر هذا العرض الأخير هو الحافز الذى أثار إعجاب رانيا يحيى ليكون نواة لعرض مجمل الأفكار فى هذا الكتاب ،وجاء تقسيمه فى ثلاثة فصول الأول يتحدث عن فنون ما بعد الحداثة وعلاقتها بالفنون الحداثية والممارسة الإبداعية لهذه الفنون وجمالياتها والمسرح ما بعد الحداثى تحديداً ،ثم تتنتقل بنا المؤلفة إلى الفصل الثانى مستعرضة إبداعات المخرج انتصار عبد الفتاح وآراء النقاد حولها ،ووصولاً بما قدمه للساحة الثقافية من مهرجان سماع للإنشاد الدينى ،المهرجان الدولى للطبول ،رسالة سلام وغيرها ،وتصل بنا للفصل الثالث والأخير والذى تناولت فيه عرض صبايا مخدة الكحل بالتحليل الدقيق فى رؤية نقدية مستفيضة ،وتختتم الكتاب بأهم ملامح وسمات نظرته الإخراجية للفنان انتصار عبد الفتاح ،ثم الرؤية الجمالية لعروض المسرح البوليفونى ما بعد الحداثى بشكل عام.


يقع الكتاب فى عدد 290  صفحة تستهل بإهداء ثم مقدمة ويليها فصول الكتاب وتنتهى بقائمة المراجع. ويعتبر هذا الكتاب طرح مختلف عن الإصدارات السابقة للمؤلفة حيث التركيز فى الإصدارات السبع السابقة حول الموسيقى والسينما ،ولكن هذا الكتاب هو الأول لها عن فن المسرح. 


وتقول مؤلفة الكتاب إنها استمتعت بشدة فى البحث والتعمق فى فنون ما بعد الحداثة ،والأكثر متعة وشغفاً لها هى الغوص فى بحر واحد من أهم المخرجين المعاصرين الذين يحملون رؤى إخراجية مغايرة ،فالفنان انتصار عبد الفتاح صاحب تجريب حقيقى ومنهج استحدثه لخلق رنين صوتى مميز بتوظيف عناصر الموسيقى والتمازج الصوتى لخلق مسرح بوليفونى ينسب لمخرجه.

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