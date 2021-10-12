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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

تجهيزات طبية ووقائية لبعثة الزمالك داخل فندق الإقامة في كينيا

الزمالك
الزمالك

كشف الدكتور محمد أسامة رئيس الجهاز الطبي للزمالك والمتواجد حاليا في كينيا ، عن آخر الترتيبات الطبية الخاصة ببعثة الفريق التي غادرت القاهرة منذ قليل ، استعدادا لمواجهة توسكر في ذهاب دور الـ ٣٢ لدوري أبطال إفريقيا والمقرر لها في الثانية ظهر يوم السبت المقبل.


وأكد أسامة في تصريحات خاصة للموقع الرسمي لنادي الزمالك أنه اطمأن على كل التجهيزات الطبية والوقائية الخاصة بفندق بعثة الفريق في كينيا. 


وأشار طبيب الزمالك إلى أنه تم تجهيز عيادة خاصة لبعثة الفريق داخل الفندق بالعاصمة نيروبي ، بالإضافة إلى أدوات الاستشفاء الخاصة بالتدريبات. 


وأضاف أنه قام بترتيب كل الأمور الخاصة بالطعام الخاص باللاعبين بالتنسيق مع الشيف شريف صابر المتواجد معه في كينيا .


وشدد أسامة على أنه تأكد بنفسه من كل الإجراءات الوقائية الخاصة بفيروس كورونا ، من خلال تعقيم الغرف الخاصة بكل أفراد البعثة على مدار ٢٤ ساعة .


كما أوضح أسامة أنه قام بالتنسيق مع أحد المسئولين بوزارة الصحة بكينيا للوقوف والاطمئنان على كل الجوانب المتعلقة بالحالة الصحية الخاصة بفيروس كورونا في كينيا ، وتم التأكيد على أن الأمور مطمئنة ، بالإضافة إلى عدم انتشار أي وباء هناك.

توسكر الزمالك

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