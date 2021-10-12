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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

احتفالات في شوارع العراق عقب تصدر التيار الصدري للانتخابات البرلمانية.. صور

احتفالات في العراق
احتفالات في العراق

شهدت شوارع العاصمة العراقية بغداد احتفالات بفوز قائمة مقتدى الصدر للانتخابات البرلمانية العراقية وفق ما كشفته النتائج الأولية.

فيما قال مقتدى الصدر، في أول تعليق على تصدر التيار الصدري لنتائج الانتخابات البرلمانية في العراق، إنه "لن يتم السماح برفع السلاح بعيداً عن يد الدولة"، مؤكدا عزمه محاسبة الفاسدين.

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السلاح بيد الدولة.. أول قرار من مقتدى الصدر بعد تصدر انتخابات العراق

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بعد تصدره نتائج الانتخابات في العراق.. من هو مقتدى الصدر؟

وقال مقتدى الصدر في كلمة متلفزة: "من الآن وصاعدا يجب حصر السلاح بيد الدولة".

وأكد على ترحيب العراق بكل السفارات شرط أن تلتزم بدورها ولا تتدخل في الشأن العراقي، قائلا: "كل السفارات مرحب بها ما لم تتدخل في الشأن العراقي وتشكيل الحكومة".

وأضاف مقتدى الصدر: "أي تدخل سيكون لنا موقف دبلوماسي أو ربما شعبي"، مشيرا إلى حرصه على توحيد صفوف العشائر ونعطيهم الدور الفاعل في حماية العراق.

العاصمة العراقية التيار الصدري مقتدي الصدر الانتخابات البرلمانية النتائج الأولية

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