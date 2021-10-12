في سيناء.. أمطار خفيفة وانتشار السحب والغيوم

هطلت أمطار خفيفة علي بعض المناطق في محافظة شمال سيناء الساعات الاولي من اليوم الثلاثاء ،وسط انتشار السحب والغيوم ،وتوقعات زيادة معدلات سقوط مياه الأمطار خلال ساعات النهار ،خاصة علي مناطق الشيخ زويد ورفح .

وقد تزامن هطول الأمطار تطبيق قرار حظر التجوال علي مناطق سيناء والذي يبدأ اعتبارا من الساعة الواحدة حتي الخامسة صباحا.





وقد اعطي اللواء الدكتور محمد عبد الفضيل شوشة، المحافظ ، تعليماته برفع درجة الاستعداد في كافة أجهزة ومرافق المحافظة ومديريات الخدمات بها ، لمواجهة احوال الطقس خلال موسم الشتاء، وذلك في إطار الاستعداد لمواجهة التقلبات الجوية ومواجهة الكوارث .

مجري وادي العريش

واكد اللواء دكتور محمد عبد الفضيل شوشة، المحافظ ، علي أنه يجري العمل علي تطهير مجرى وادى العريش وإزالة العوائق ، علاوه علي وكذلك عمل تطهير فتحات الكبارى والممرات الموجودة أسفلها للسناح بمرور مياه السيول حال وصولها.

كما تم

وأكد شوشه علي انه تم تطهير السدود الرءيسية بوسط سيناء اهمها سد الروافعة والكرم وطلعة البدن بمناطق الحسنة ونخل بوسط سيناء. وهي تمثل سدود تخزينية لمياه السيول وأخري تعويقية لتحويل مسار المياه الي الأراضي الزراعية .