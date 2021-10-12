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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

استجابة سريعة من وزيرة الصحة ونقيب الموسيقيين

نجل محمد عبدالمطلب يتعرض لأزمة صحية شديدة واحتمال ببتر قدمه

نجل عبد المطلب
نجل عبد المطلب

تعرض نور عبد المطلب نجل الفنان  الراحل محمد عبد المطلب، لوعكة صحية، حيث تواجد في المغرب منذ سنوات عقب تعرضه لأزمة مالية.

 

ويعاني نور عبد المطلب، من  شلل في أحدي قدميه  وإذا لم تتحسن حالته من الممكن بتر قدمه.

وفي استجابة سريعة من نقابة الموسيقيين برئاسة الفنان هاني شاكر ؛ والذي صرح بأنه قد تواصل مع وزيرة الصحة هالة زايد وشرح لها حالة نجل عبد المطلب .

 

ووافقت هالة زايد على تبني حالة نجل عبد المطلب مؤكدة أنها تنتظر قدومه من المغرب خلال الأيام المقبلة حتي يتم معالجته في مصر وتوفير له جميع سبل الراحة .

 

ظهر نور - ابن الفنان الراحل محمد عبد المطلب - في مقطع فيديو عبر موقع الفيديوهات يوتيوب، يكشف فيه معاناته الأخيرة، بعدما رفعت قناة mbc رعايتها له في المغرب، بعدما تدخلت لرعايته العام الماضي بسبب مرضه وعدم وجود مأوى له.

وظهر ابن محمد عبد المطلب في الفيديو وهو يناشد رئيس مجلس إدارة مجموعة قنوات mbc لعودة الرعاية له رغم مرضه المزمن وعدم وجود مأوى له، وتخطيه العقد الثامن من عمره، مطالبًا برفع المعاناة عنه.

وقبل عام، كشف نور عبد المطلب، نجل الفنان الراحل محمد عبد المطلب، عن كواليس معاناته بعد الإفلاس، قائلًا "أملك مطعما لكنه احترق وأفلست واضطررتُ إلى الانتقال للعيش في المغرب"، معقبا "أعيش بلا مأوى".

وأضاف "عبد المطلب"، في مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو عبدالحميد مقدم برنامج "رأي عام" المذاع عبر قناة "تن"، "كنت أسكن مع صديق لي، وهو رجل أعمال، وكان يراعني وأعطاني سكنًا ولكن بعد وفاته طردتني زوجته من الشقة".

وناشد عبد المطلب، وزير الخارجية، والسفارة المصرية لدى المغرب، تسهيل سبل عودته إلى القاهرة، مردفا "أتمنى العودة للقاهرة في أقرب وقت".

 

وبعد الأزمة، تدخلت إدارة mbc  لحل أزمة نجل الفنان محمد عبد المطلب، وأحضرت له مكانًا سكنيًا بعد أن تم طُرده من منزله بالمغرب.

استغاثة من المغرب :

وفي شهر مارس 2020، انتاب نور نجل الفنان الراحل محمد عبد المطلب حالة من الحزن الشديد لما وصل إليه حيث أصبح مشردا فى شوارع المغرب ولم يجد مأوى له.

وقال نور فى لقاء تليفزيونى بالمغرب : تعرضت الى ازمة كبيرة حيث ان احد الأصدقاء المغاربة تفضل على وأكرمنى وأعطانى شقة في بناية سكنية يملكها، وتوفي بعدها، لافتا إلى أنه ظل فى هذا السكن لمدة 12 عاما، ويعيش بكل الود والحب مع أهل المغرب، ويحبهم ويحبونه، لكنه فوجئ منذ أيام زوجة صديقه الراحل صاحب السكن، أتت ومعها آخرون لطرده منه.

وأضاف نور قائلا : "جاءت حرم المرحوم وأخرجونى من الدار دون مراعاة لصحتى أو سنى الكبير أو الظروف الصعبة التى تمر بها البلاد.. ولم أكن متخيلا ان أتعرض لمثل هذه المواقف الصعبة.

وطالب نور ملك المغرب قائلا: "بكل اعتزاز وتقدير اسمحوا لي أن أجرؤ أن اطلب من سيدنا ومولانا أمير المؤمنين الملك محمد السادس إنه يشملنى بعطفه ورعايته ويشوف لى سكن فى ظل الظروف الصعبة خاصة أننى لا أملك أموال لشراء منزل أيضا.

محمد عبد المطلب نور عبد المطلب نجل الفنان الراحل محمد عبد المطلب المغرب شلل

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