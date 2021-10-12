اتحاد جدة يهنئ أحمد حجازي بصدارة مصر مجموعتها في تصفيات كأس العالم

احتفل نادي اتحاد جدة السعودي، بأداء نجمه أحمد حجازي مع منتخب مصر؛ بعد الفوز علي ليبيا بنتيجة 3 أهداف دون رد، مساء الإثنين، ضمن منافسات التصفيات المؤهلة لـ كأس العالم 2022 .

وكتب اتحاد جدة السعودي عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي تويتر: "تهانينا لنجمنا أحمد حجازي مواصلة المنتخب المصري الشقيق لصدارة المجموعة في التصفيات الأفريقية لمونديال 2022".

وحقق منتخب مصر الأول لكرة القدم فوزا كبيرا على ليبيا في الجولة الرابعة من مرحلة المجموعات في تصفيات إفريقيا المؤهلة لكأس العالم بنتيجة (3-0) خارج الديار.

مصر رفعت رصيدها إلى 10 نقاط لتقترب بشدة من التأهل إلى المرحلة النهائية في التصفيات، وتوسع الفارق مع ليبيا إلى 4 نقاط والجابون إلى 6 نقاط قبل جولتي الختام.

ويحتاج فريق كيروش إلى الفوز في مباراة واحدة فقط؛ من أجل ضمان التأهل إلى المرحلة الفاصلة دون النظر إلى نتائج المنافسين.

يذكر أن المرحلة الفاصلة ستشهد مباراتين ذهابا وإيابا بين أبطال المجموعات الـ10؛ ليتأهل 5 منتخبات إلى كأس العالم في قطر العام المقبل.

ترتيب مجموعة الفراعنة قبل مباراة مصر وليبيا كالتالي:

المركز الأول : مصر 10 نقاط

المركز الثاني : ليبيا 6 نقاط

المركز الثالث : الجابون 4 نقاط

المركز : أنجولا 3 نقاط