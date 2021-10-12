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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

أيمن يونس لـ لميس الحديدي : بحبك والمنتخب كسبان

أيمن يونس
أيمن يونس

أكد أيمن يونس نجم الزمالك السابق أنه لا يجوز التقليل من اسم وأداء محمد صلاح مع منتخب مصر في المباراة أمام ليبيا ضمن منافسات التصفيات المؤهلة لبطولة كأس العالم 2022 .

وقال أيمن يونس لـ الإعلامية لميس الحديدي عبر قناة أون إي : الف مبروك ليكي بحبك اوي واحنا كسبانين واحساسك بيظهر في الشاشة وردت الإعلامية : طبعا فرحانه وناقص ازغرط .

وأكمل أيمن يونس قائلا : اثبتنا اننا كبار واستخدمنا كل الأسلحة من الاداء والذكاء في مباراة حساسة والتركيز كان عالي للغاية في الملعب .

 

حقق منتخب مصر الفوز علي منافسه ليبيا بنتيجة ثلاثة أهداف دون رد، في المباراة التي أقيمت أمس، ضمن منافسات الجولة الرابعة من التصفيات المؤهلة لبطولة كأس العالم 2022 .


افتتح منتخب مصر التهديف فى الدقيقة 40 عن طريق أحمد أبو الفتوح من تسديدة قوية داخل منطقة الجزاء ويشاهدها الحارس وهي تسكن شباكه.

وأضاف منتخب مصر الهدف الثاني فى الدقيقة 47 عن طريق مصطفى محمد من رأسية قوية بعد عرضية رائعة من عمر مرموش من الناحية اليسرى.

وجاء هدف منتخب مصر الثالث في الدقيقة 72 عن طريق رمضان صبحي من تسديدة قوية داخل منطقة الجزاء .

مصر رفعت رصيدها إلى 10 نقاط لتقترب بشدة من التأهل إلى المرحلة النهائية في التصفيات، وتوسع الفارق مع ليبيا إلى 4 نقاط والجابون إلى 6 نقاط قبل جولتي الختام.

منتخب مصر مصر ليبيا كأس العالم

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