عنف الأسلحة.. مقتل 1179 طفلًا وشابًا في الولايات المتحدة خلال 2021

كشفت إحصائية أمريكية، عن أن عنف الأسلحة في الولايات المتحدة تسبب في مقتل 1179 وإصابة 3292 بين الأطفال والشباب حتى الآن خلال عام 2021.



وأشارت إحصائية موقع "أرشيف عنف الأسلحة" -المتخصص في رصد حوادث إطلاق النار من وسائل الإعلام وأكثر من 7500 قسم شرطة في الولايات المتحدة- إلى أن عام 2021 في طريقه ليكون أكثر دموية من العامين السابقين.



وأوضح الموقع أن الولايات المتحدة خلال 2019 شهدت 991 حالة وفاة بين الأطفال الأقل من 17 عاما بسبب عنف الأسلحة، وفي 2020 ارتفع هذا الرقم إلى 1375 وفاة، وخلال الـ10 شهور الأولى من 2021 شهدت 1179 وفاة بين الأطفال بسبب عنف الأسلحة.