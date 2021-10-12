كيري: العالم يستعد لتحقيق قفزة كبيرة إلى الأمام بشأن أزمة المناخ

قال المبعوث الأمريكي الخاص بالمناخ جون كيري، إن العالم يستعد لتحقيق قفزة كبيرة إلى الأمام في قمة المناخ “كوب-26” للأمم المتحدة، حيث يقوم قادة العالم بتقديم التزامات جديدة يمكن أن تضع أهداف اتفاقية باريس لعام 2015 في متناول اليد.



وقدم كيري تقييماً متفائلاً لآفاق المؤتمر، الذي يبدأ في جلاسكو باسكتلندا في نهاية الشهر الجاري، قائلاً إنه يتوقع "إعلانات مفاجئة" من الدول الرئيسية.



وأضاف في مقابلة خاصة مع صحيفة "ذا جارديان" البريطانية: "مقياس النجاح في جلاسكو هو أننا سنحصل على أكبر وأهم زيادة في الطموح (بشأن خفض الانبعاثات) من قبل عدد أكبر من البلدان مما كان يتخيله الجميع .. أعرف أن بعض البلدان تعمل بجد الآن على تحقيق ما يمكنها تحقيقه".



وأشار كيري إلى أن قمة المناخ يمكن أن تمهد الطريق لمزيد من التقدم.



وقال كيري "يتعين على جلاسكو أن تظهر التزامًا قويًا بالحفاظ على 1.5 درجة مئوية في متناول اليد، لكن هذا لا يعني أن كل دولة ستصل إلى ذلك.. نحن نقر بأنه ستكون هناك فجوة (بين تخفيضات الانبعاثات التي تقدمها البلدان وتلك المطلوبة لتصل إلى 1.5 درجة مئوية)، والسؤال هو، هل سنكون قد وصلنا إلى حل؟ نحن قريبون من ذلك. إذا كان لدينا المزيد من الدول التي ستتقدم في الأسابيع المقبلة، فلدينا شيء نبني عليه".