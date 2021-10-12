الحدث المهم.. الخارجية الروسية تشيد بالانتخابات العراقية

أشادت وزارة الخارجية الروسية، بالجهود والإجراءات والتدابير التي اتخذتها الحكومة العراقية خلال العملية الانتخابية التي جرت مؤخرًا في جميع أنحاء البلاد.



وذكرت الخارجية الروسية ـ في بيان أوردته قناة (العراقية) الإخبارية ـ أن "موسكو تقدّر جهود الحكومة العراقية في الإعداد وإجراء التصويت في جميع أنحاء البلاد"، ووصفت الانتخابات العراقية بأنها حدث مهم.



وأضاف البيان أن "موسكو تنظر إلى التنظيم الناجح للتعبير عن إرادة المواطنين العراقيين في سياق وضع اجتماعي واقتصادي صعب واستمرار التهديدات الإرهابية كحدث مهم على طريق زيادة تحسين الوضع في البلاد وضمان الاستقرار السياسي والأمن الداخلي في البلاد".



وأكد البيان أن روسيا تحترم الاختيار السيادي للشعب العراقي، كما تعبّر عن أملها في تشكيل مبكر لحكومة جديدة شاملة وقادرة في العراق، من خلال المشاركة التي يظهر فيها ممثلو القوى السياسية الرئيسية والجماعات العرقية والطوائف في البلاد استعدادهم للعمل بانسجام لتحقيق الأهداف الوطنية.



وشدد البيان على أن "موسكو مستعدة لمواصلة تقديم الدعم الفعال للعراق الصديق للتغلب على الآثار السلبية للأزمة الاجتماعية والاقتصادية ومكافحة الإرهاب الدولي، وذلك في المقام الأول من خلال تطوير تعاون ثنائي متعدد الأوجه متبادل المنفعة".



ويأتي هذا في الوقت الذي أكد فيه رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، أنه أتم واجبه ووعده بإجراء انتخابات نزيهة آمنة في البلاد.