نشرة الرياضة .. الحضري يطلب الرحيل عن منتخب مصر .. إلغاء حفل زفاف قفشة .. أسباب تألق الفراعنة مع كيروش

نشر موقع صدى البلد الإخباري العديد من الأخبار الرياضية الهامة علي مدار الساعات القليلة الماضية نعرضها لكم كالتالي :

مواعيد مباريات اليوم الثلاثاء 12- 10- 2021 والقنوات الناقلة

تقام اليوم الثلاثاء 12-10-2021 العديد من المباريات الهامة في مختلف ملاعب العالم ولعل ابرزها مواجهة منتخب البرتغال أمام لوكسمبرج في تصفيات أوروبا المؤهلة لبطولة كأس العالم .



منتخب مصر يصل منذ قليل للقاهرة بعد الفوز على ليبيا بتصفيات كأس العالم

وصلت بعثة منتخب مصر الي مطار القاهرة بعد الفوز علي ليبيا أمس بنتيجة ثلاثة أهداف دون رد ضمن منافسات التصفيات المؤهلة لبطولة كأس العالم 2020 .

بعثة الزمالك تصل كينيا استعدادا للقاء توسكر في دوري الأبطال

وصلت بعثة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، إلى العاصمة الكينية نيروبي، منذ قليل؛ استعدادا لمواجهة توسكر الكيني، في الثانية من ظهر يوم السبت المقبل، في ذهاب دور الـ32 من بطولة دوري أبطال إفريقيا.

موعد مباراة منتخب مصر القادمة بعد الفوز على ليبيا

ويواجه منتخب مصر، منافسه أنجولا، ضمن منافسات الجولة الخامسة من التصفيات المؤهلة لبطولة كأس العالم.

الحمد لله على كل شيء.. أفشة يعلن تأجيل زفافه

اعلن محمد مجدي "أفشة"، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الأهلي عن تأجيل حفل زفافة نظرا لتعليمات لسلطات الأمنية الخاصة بظروف كرونا .

أفشة أفضل منه.. علاء نبيل: كفاية كده على عبدالله السعيد

قال علاء نبيل، لاعب المقاولون العرب السابق، إن منتخب مصر قدم مستوى مميزا أمام ليبيا بتصفيات المونديال، مساء الإثنين.

كيروش يكشف أسباب تألق المنتخب المصري تحت قيادته

أكد كارلوس كيروش المدير الفني لمنتخب مصر، أن الفراعنة لعبو بشكل رائع للغاية، مشيرا إلى أننا كنا نستحق الفوز وبنتيجة أكبر، وذلك بعد الفوز على نظيره ليبيا بثلاثة أهداف دون رد .



تسريبات موسيماني.. صحفي جنوب إفريقي يكشف التفاصيل الكاملة لمفاوضات الأهلي مع مدربه

أثار فليل منياندو، الصحفي الجنوب إفريقى، جدلا كبيرا؛ بما نشره حول مفاوضات الأهلي وبيتسو موسيماني، حول العقد الجديد بينهما.

جمال الغندور يرد على الصحافة الإسبانية: هدف مبابي صحيح 100%

قال جمال الغندور، الخبير التحكيمي، إن قرار احتساب هدف مبابي في إسبانيا في نهائي دوري الأمم الأوروبية، صحيح 100 % .

عصام الحضري يطلب الرحيل عن منتخب مصر

أكد الإعلامي مجدي عبدالغني أن عصام الحضري طلب الرحيل عن منصبه كمدرب لحراس مرمي منتخب مصر بسبب تدخل كيروش في مهام عمله .