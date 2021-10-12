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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

القوى العاملة :

القوى العاملة: تعيين 22 شابا والتفتيش على 237 منشأة بالوادي الجديد

وزير القوي العاملة
وزير القوي العاملة

أعلن محمد سعفان، وزير القوى العاملة، قيام مديرية القوي العاملة بمحافظة الوادي الجديد  بتعيين  22  شابا  ، بمنشآت القطاع الخاص والاستثماري ، من خلال شهادات القيد المرتدة " كعب العمل" ، بمكاتب التشغيل التابعة للمديرية ، فضلا عن تسجيل  138  من راغبى العمل، وتوفير 286  فرص عمل .

وأشار  الوزير إلي أن المديرية قامت باستخراج 35 شهادة قياس مستوى المهارة ، ورخصة مزاولة المهنة ، أما في مجال علاقات العمل، فقد تلقت 3 شكاوى عمالية ،  تم تسوية شكوى منها ودياً ، وشكوتين ما زالت تحت البحث والدراسة.

ولفت الوزير إلى أنه فى مجال رعاية العمالة غير المنتظمة إجتماعياً وصحياً  قامت المديرية بصرف منح لتلك الفئة بلغت 74 ألف جنيه لـ 29 عاملاً من المسجلين ، فضلاً عن تسليم شهادة أمان لـ 385 عاملا من المسجلين بقاعدة بيانات المديرية.

وقال أحمد حسين طليب  مدير المديرية  - في تقريرها للوزير عن  ما تم إنجازه خلال  سبتمبر  الماضي- إن المديرية قامت في مجال تفتيش العمل ، بالتفتيش على 237 منشأة ، دوري وحملات ، وأسفر عن تحرير 7 محاضر لمنشآت مخالفة ، وعقد 4 ندوات توعية للعاملين حضرها 42 عاملا ، وفى مجال السلامة والصحة المهنية  قامت بالتفتيش على 190 منشأة ، وإعادة التفتيش على 64 منشأة ، أسفر عن تحرير 13 محضر، والقيام بحملتين تفتيشية ، وعمل 15 قياسات ميدانية ، وبحث شكوتين .

وفي مجال التفتيش على المنشآت للتأكد تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية للوقاية من انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19) ، تم متابعة  190 منشأة من المنشآت ذات الكثافة العمالية من خلال مكاتب السلامة والصحة المهنية التفتيش العمالي.

 

 

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IMG_6846
محمد سعفان وزير القوى العاملة مديرية القوى العاملة الوادى الجديد تعيين 22 شابا كعب العمل شهادة قياس مستوى المهارة رخصة مزاولة المهنة كورونا العمالة غير المنتظمة

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