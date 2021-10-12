تحت تهديد السلاح.. اختطاف طفل بمطروح في ظروف غامضة

اختطف صباح اليوم الثلاثاء، أحد الأطفال من منزلة بطريق الوادي بمنطقة الكيلو 4 بمدينة مرسي مطروح فى ظروف غامضة.



حيث أكد ناصر بوالعبيدى ابن عم الطفل المختطف أن عدد من الأفراد المسلحين قاموا صباح اليوم باختطاف ابن عمه ناصر عبدالله نوح بولعبيدي من منزلة بمنطقة الكيلو 4 بمدينة مرسي مطروح.

واضاف قيام المختطفين وعددهم ما يقرب من 8 أفراد مسلحين باستخدام سياره مفخره بيضاء اللون وفرنتشر سوداء مسلحه وقاموا باختطافة ولاذوا بالفرار الي طريق اسكندرية.

ووجة نداء الى جميع قبائل ومواطنى مطروح بضرورة التصدى لهولاء المختطفين لإعادة الطفل إلى اسرتة.

وقام عدد من أهالى مطروح بتكوين مجموعات على الطريق الدولى بمنطقة سيدى عبد الرحمن للتصدى المختطفين.

مجموعات من أهالى مطروح للتصدى للخاطفين