خبر سار لـ الهلال السعودي قبل موقعة بيرسبوليس الإيراني

تلقى الجهاز الفني لفريق الهلال السعودي، خبرا سارا قبل مواجهة بيرسبوليس الإيراني، السبت المقبل، ضمن لقاءات الدور ربع النهائي من بطولة دوري أبطال آسيا 2021.

ووفقًا لصحيفة “الرياضية” السعودية، فإن الجهاز الطبي في فريق الهلال الأول لكرة القدم أرسل تقريرًا إلى نظيره الفني في الفريق، يفيد باكتمال جاهزية سالم الدوسري، لاعب الوسط.

وتابعت الصحيفة، أن التقرير تضمَّن إمكانية الاستفادة من خدمات الدوسري في مواجهة بيرسبوليس الإيراني، السبت المقبل، ضمن لقاءات الدور ربع النهائي من بطولة دوري أبطال آسيا 2021.

وكان الدوسري تعرَّض لإصابة قطع وتمزق في أربطة المفصل إثر تدخل ضده في مواجهة الفريق الدورية أمام الاتفاق، الشهر الماضي، وخضع لبرنامج علاجي مكثف في الأسابيع الثلاثة الماضية للوصول إلى أعلى درجة من الجاهزية.